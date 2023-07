Atiende Alcalde en tu Colonia más de 450 gestiones

Durante la tarde del jueves, 6 de julio, 453 vecinos de zona Romanzza fueron atendidos con diversas gestiones y servicios del Gobierno Municipal a través del programa “Alcalde en tu Colonia”.

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla Mendoza, encabezó las atenciones a los vecinos, en compañía de las y los directores municipales, regidores, así como personal de la Junta Municipal de Aguas y Saneamiento (JMAS) y del Registro Civil de Gobierno del Estado.

Durante el evento, Bonilla Mendoza, comentó a los vecinos del actual relleno su compromiso con ellos y señaló que seguirá en la defensa del proyecto del Nuevo Relleno Sanitario Mápula, ya que las familias de esta área merecen vivir con calidad y dignidad.

“Quiero pedirles que no me dejen solo, ustedes me tienen a mi para defenderlos y yo los tengo a ustedes para defender este proyecto, que no busca otra cosa que hacer de Chihuahua una ciudad de futuro, un referente en el manejo de las 900 toneladas de basura que diariamente todas y todos generamos” enfatizó el Presidente Municipal al mencionar que el proyecto del relleno Mápula está bien diseñado, ya que se planea un adecuado manejo de los residuos sólidos de las y los capitalinos.

Como parte del evento se llevó cabo la premiación de la campaña de reciclaje Eco Vecinos a los tres primeros comités vecinales que lograron colectar más basura reciclable entre sus vecinos, donde resultaron ganadores los comités de Jardines de Sacramento, Miguel Sígala y Jardines del Saucito.

Asimismo, durante la tarde se ofrecieron a los vecinos de la zona los servicios de corte de cabello, examen de vista, consulta médica, toma de presión y glucosa, así como la aplicación garrapaticida a mascotas.