Ervil LeBarón “El Profeta del Mal”

Líder religioso que escribió una “biblia” para matar a disidentes.

Sus seguidores creían que Ervil recibía indicaciones directas de Dios

El nombre de Ervil Morrel LeBarón es recordado por diversas circunstancias, se le identifica como líder de una secta basada en actividades de poligamia y se le relaciona con más de 20 asesinatos. La historia comienza cuando en 1924 Alma Dayer LeBarón llegó a Chihuahua luego de que fue ex comulgado de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días debido a sus actividades polígamas.

Tras la muerte de Alma Dayer y durante el año 1955, un par de sus hijos Ervil y Joel LeBarón fundaron la Iglesia del Primogénito de la Plenitud de los Tiempos, dicha organización respondía a “las prácticas tradicionales y despliega sus modos de vida de acuerdo a sus principios religiosos”, según documentó Bertha Caraveo, docente investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

La iglesia se mantuvo aislada y se dedicaba a la producción de nueces Joel quedó a cargo, y su hermano quedó como segundo al mando. Pero dicha organización se dividió en dos y Ervil ordenó el asesinato de su hermano en 1972, luego de que creó la iglesia llamada el Cordero de Dios, la cual operaba en Baja California. Reportes periodísticos indican que Ervil fue procesado en 1974 acusado de ser el autor intelectual de la muerte de su hermano.

Joel LeBarón fue atacado por los seguidores de Ervil con un arma de fuego, pero este último logró una anulación de veredicto de culpabilidad, al parecer por un hueco legal. De acuerdo con los registro periodísticos Ervil fue detenido en el año 1979 por autoridades mexicanas, en dicha fecha fue extraditado a Estados Unidos con el objetivo de que fuera juzgado por la muerte de Rulon C. Allred, un líder fundamentalista en Utah, Colorado.

La “biblia” de Ervil LeBarón

Según quedó registrado en diversos ensayos, durante su estancia en prisión, Ervil LeBarón escribió El libro de los nuevos pactos(The Book of the New Covenant, por su título en inglés). En dicho documento al cual se refería como “biblia”ordenaba la muerte de las personas disidentes de su iglesia. De acuerdo con el comunicador Caleb Ordoñez -en una publicación del medio Expansión-, lo anterior generó una masacre en la que participaron sus varias esposas. Las ataques fueron conocidos como “los asesinatos de las 4 en punto”, debido a que fueron realizados de manera simultanea el 27 de junio de 1988 a las 4:00 de la tarde.

“Los asesinatos de las cuatro en punto, como se los conoció, conmocionaron a Estados Unidos. Alguien, probablemente uno de los hijos de Ervil LeBaron, estaba revisando su lista negra. Los asesinatos tuvieron lugar en el 144 aniversario de la muerte de José Smith, el fundador de la iglesia mormona”, escribió el periodista Brian Wheeler.

Asimismo, la reportera Sugeyry Romina Gándara detalló que en la “biblia” de Ervil LeBarón se refería a los disidente de su culto como “los hijos de la perdición”, según documento en el medio SinEmbargo.

“El Profeta del Mal”

Por su parte, la historia de Ervil fue llevada a una serie televisiva que fue titulada El Profeta del Mal, la cual mostraba parte de la historia de Ervil LeBarón. En su sinopsis aparece los siguiente: “Se da a conocer el derribo de un líder de un grupo de fundamentalistas mormones polígamos, que mando a matar a sus rivales”.

“Fui a encontrarme con mi creador”: la muerte de Ervil LeBarón

Para agosto de 1981 el medio The New York Times publicó la muerte de Ervil LeBarón, su cuerpo fue hallado al interior de una celda en Utah, el hombre tenía 56 años y alguaciles de Salt Lake dijeron que encontraron indicios de que había sido un suicido y que había una nota que decía “Fui a encontrarme con mi creador”.

Presentaba daños en la garganta, se manejó que pudo haber sido una sobredosis de drogas o que incluso pudo haberse asfixiado luego de golpearse la garganta con el puño. De acuerdo con los registros periodísticos, constantemente Ervil dormía en el suelo, por lo que cuando el guardia lo vio tirado a las 3:30 de la mañana no ingresó a la celda hasta las 5:30 AM.

“Eldon Barners, como portavoz de la prisión, dijo que el Sr. LeBaron estaba en un bloque de celdas de máxima seguridad con otros cinco. Pero todos los demás reclusos fueron encerrados en celdas individuales por la noche”, escribió en dicha ocasión el New York Times. Según los registros, las muertes relacionadas con Ervil LeBarón continuaron incluso después de su muerte, pues al parecer dejó una lista.

La hija de Ervil LeBarón que logró escapar del culto de su padre

Por su parte, la hija de Ervil, Anna LeBarón, concedió una entrevista al periodista Brian Wheeler, del medio BBC y dijo que convivió muy poco con su padre, quien tenía mucho poder sobre sus seguidores y su varias esposas.

“Nos enseñaron que éramos niños celestiales, habiendo nacido del profeta Ervil LeBaron. Y lo creímos. A pesar de que nos trataron tan mal, todavía creíamos que éramos niños celestiales”, fueron parte de las declaraciones de Anna LeBarón.

También dijo que su padre utilizaba el miedo para hacer que las personas hicieran lo que él quería. asimismo reveló que los niños eran usados como mano de obra en el taller d reparaciones de electrodomésticos, lo cual representaba la principal fuente de ingresos para lo que calificó como una secta.

Pero no solo eso, Anna también dijo que se trataba de una estructura patriarcal y que eran preparadas para convertirse en esposas de hombres polígamos. Las personas que seguían a Ervil LeBarón pensaban que dicha persona recibía instrucciones de Dios. Por su parte, Anna LeBarón logró escapar del culto de su padre a los 13 años.

De acuerdo con algunas aproximaciones el grupo que lideraba Ervil habría estado relacionado con entre 25 y 30 asesinatos en Utah, California, Texas, Colorado y México. No se conoce la cifra exacta pues los reportes indican que hay cuerpos de sus probables víctimas que no han podido ser encontrados.