Entró en vigor en el mundo la regla ‘anti Dibu’ Martínez para los penales

A finales de marzo, la International Football Association Board (IFAB) y la FIFA, con Debbie Hewitt (Presidente FA) y Gianni Infantino a la cabeza, dieron a conocer las modificaciones aprobadas en el reglamento para la temporada 2023/24. La denominada regla “Anti Dibu Martínez” entró en vigencia el 1 de julio y los arqueros no podrán distraer más a los ejecutantes en las tandas de penales.

Esta nueva normativa ya era aplicada en en el Brasileirao y la Copa do Brasil, algo que había determinado La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) hace tres meses.

La Regla 14 establece que: “El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro, por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería”.

Muchas críticas se generaron por el accionar de Emiliano Martínez en la la Copa América 2021 y durante la Copa del Mundo 2022 en las tandas de penales y esta normativa llega para restringir por completo a los arqueros.

Además del Dibu, otro que quedó en el recuerdo por molestar a los ejecutantes fue el guardameta Andrew Redmayne, cuando Australia eliminó a Perú en el repechaje de Qatar 2022.

Al ser consultado por ESPN en marzo por esta nueva regla, el arquero de la Albiceleste señaló: “Yo ya atajé los penales que tuve que atajar. Y ahora me pasó lo mismo, no sé si voy a volver a atajar un penal de acá a 20 años, capaz que no, pero los que tuve que atajar en la Copa América y en el Mundial los pude atajar y ayudar al equipo a ganar, con eso ya me alcanza”.

Reacción del Dibu en redes sociales

El arquero argentino compartió una imagen en su instagram, mostrando su descontento con esta nueva regla que perjudica a los guardamentes del mundo entero.

El la foto, realizada por guigui, se observa al Dibu de espaldas al arco mirando todas las nuevas prohibiciones de la normativa diciendo caretas.