Cazzu posa sin ropa para revista de caballeros

Publimetro

Por Viviana Ortiz

La cantante argentina mostró su embarazo al natural, además de que a la sesión de fotos llegó Christian Nodal.

A unas semanas de convertirse en mamá, la cantante argentina Cazzu sorprendió a sus seguidores al posar sin ropa para una revista de caballeros.

Cazzu La cantante presume su pancita de embarazo con sexy look (@cazzu / @nodal/Instagram)

La cantante y compositora es la portada del mes de julio de la afamada revista del Conejito, en la cual derrocha sensualidad y belleza.

Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre completo de Cazzu, dejó poco a la imaginación y muestra con orgullo su embarazo. “Siempre quise hacer Playboy, va conmigo, con mi personalidad y mi música y no me siento alejada de nada de lo que soy. Creo que ahora mi cuerpo propone una sensualidad diferente, tengo a mi bebé dentro de mí y me imagino que todos saben cómo se hacen los bebés. Mi cuerpo se siente igual y tengo los mismos deseos que siempre y hasta más (Risas).”, comentó en la entrevista para dicha publicación.

Christian Nodal comparte sesión de fotos con Cazzu

Ante este nuevo reto, Cazzu tuvo al mejor apoyo: Christian Nodal, quien la acompañó en todo momento.

“Su apoyo es muy bonito y gratificante. Nace del amor inmenso que nos tenemos y de ser buenos compañeros. Nos turnamos y ordenamos nuestros calendarios para poder acompañarnos mutuamente. No diría que es determinante o que algo de mi carrera depende de él, porque él me conoce por mi carrera, pero si mis emociones y eso es gran parte de mí. Estoy más feliz cuando él está y nos divertimos mucho. Le gusta cuando me hago fotos y ama mis looks y mi cuerpo de embarazo y cuando le pregunto qué piensa siempre me eleva la autoestima”, dijo Cazzu a la revista.

Estas son algunas de las increíbles fotografías de la argentina.

Lo que está en tendencia