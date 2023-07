Responde Maru a Cruz Pérez Cuéllar

La gobernadora María Eugenia Campos Galván, respondió a las acusaciones que realizó el presidente fronterizo Cruz Pérez Cuéllar, a quien le dijo que el bacheo y la pavimentación es algo que le corresponde a el municipio, trabajos en los que el gobierno ha invertido más de 170 millones de pesos para ciudad Juárez.

Lo anterior se dio luego de que Cruz Pérez Cuéllar denunciara la presencia de espectaculares en Juárez del secretario de Obras Públicas estatal, Mario Vázquez Robles, por lo que dijo que envió una carta para solicitar a la gobernadora Maru Campos avances para la conclusión de las obras del BRT II en el Centro Histórico. “Le estamos haciendo la tarea, yo creo que sería prudente que él se pusiera a hacer su chamba en lugar de estar viendo que es lo que le toca al gobierno del estado y al gobierno federal… Él sabe que la administración pasada nos dejó tirado el proyecto del BRT y que ha sido más complicado rehacer el proyecto del BRT que volver a empezar desde cero”, subrayó la gobernadora. Asimismo, Maru Campos reiteró que el gobierno del estado ha estado haciendo la tarea en Riveras del Bravo, limpiando parques, pavimentando y bacheando por lo que aseguró que su gobierno ha estado haciendo el trabajo que no ha querido hacer el municipio de ciudad Juárez. Cabe señalar que, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, anunció el día de ayer que en la carta dirigida a la gobernadora María Eugenia Campos Galván pide avances en las obras de la segunda ruta troncal en el Centro Histórico y manifestar su inconformidad acerca de los anuncios espectaculares del secretario de Obras Públicas estatal, Mario Vázquez Robles. Desde la semana pasada, el alcalde denunció la presencia de publicidad en favor del funcionario estatal, a quien acusó de “inundar” la ciudad con anuncios espectaculares y de no hacer su trabajo. “Queremos entrar de lleno a la avenida 16 de Septiembre y a la Plaza de Armas y no podemos porque Obras Públicas de Gobierno del Estado sigue estorbando ahí, por muchos años han tenido nuestro Centro tomado (…) El reclamo central de un servidor es precisamente que, en lugar de estar poniendo espectaculares, ya atienda el Centro de la ciudad, que lo tienen completamente abandonado”, expresó Pérez Cuéllar. El presidente municipal destacó que a inicios del año se logró despejar varias calles de más de 500 vendedores ambulantes que operaban de manera irregular de las calles del Centro, sin embargo, la falta de conclusión de las obras estatales impide que se invierta en la rehabilitación de la zona. Recordó que, en conjunto con el Estado, se han alcanzado alrededor de 50 millones de pesos provenientes del Fideicomiso de Puentes Fronterizos que podrían ser inyectados directamente en el Centro. Ante esto, Pérez Cuéllar solicitó “de manera franca y respetuosa” a la gobernadora revisar y tomar acciones en el asunto que afecta a los intereses de nuestra ciudad: “Estoy seguro de que no lo pasará por alto”, concluyó. Durante las últimas semanas, en la ciudad han proliferado anuncios espectaculares con los rostros de funcionarios, entre ellos el secretario Vázquez Robles, promocionando apariciones en medios de comunicación y agencias de comunicación.