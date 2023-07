Pide Cruz a Maru agilizar obras en el Centro

En estos días, el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar mandará una carta a la Gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván, para solicitarle se agilicen las obras en el Centro Histórico a cargo del Estado y se pueda trabajar en cambiar la imagen con el programa de transformación del Centro de la ciudad. “Haremos entrega de la carta a la gobernadora, a mí fundamentalmente de todo el rezago que tiene la ciudad lo que más me preocupa es el Centro, el abandono; dimos un avance importante en calles fundamentales de ese sector, donde ya se puede transitar y queremos entrar de lleno a la avenida 16 de Septiembre y a la Plaza de Armas, pero no podemos porque Obras Públicas del Gobierno del Estado sigue estorbando ahí, por varios años han tenido nuestro Centro tomado”, expresó el alcalde.Señaló que a pesar del gran rezago en Juárez, no todo es atribuible a esta administración municipal ni a la administración estatal, no obstante el tema del Centro es un reclamo y exigencia respetuosa.En cuanto a las obras que se realizan o que están en proyecto en otras áreas de Juárez, el edil señaló que ya se han remodelado camellones y actualmente se pintan murales en el bulevar Independencia, aparte está por salir una convocatoria para artistas locales y están por sacar un proyecto importante de remodelación del camellón de entrada a la ciudad.

Explicó que este proyecto contempla el puente del Kilómetro 20, en el cual se intenta cambiar la fisonomía y se invertirá con el presupuesto del 2023. También señaló que existe otro proyecto con el que se busca cambiar la imagen urbana del camellón central del eje vial Juan Gabriel, solo se requiere la aprobación del Ferrocarril Mexicano (Ferromex) y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para poder iniciar las obras.