Biden usa máquina para combatir su apnea del sueño, afirma la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzó a usar una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias, o CPAP, para abordar un problema de apnea del sueño, dijeron el miércoles funcionarios de la Casa Blanca.

Un funcionario de la Casa Blanca que se negó a ser identificado dijo que Biden había comenzado a usar la máquina CPAP en las últimas semanas para mejorar la calidad del sueño. La Casa Blanca no proporcionó detalles adicionales sobre qué quejas o diagnósticos específicos provocaron el uso de la máquina, cómo se había tratado previamente la apnea del sueño o si el presidente se había sometido a un estudio del sueño.

El uso de la máquina no se reveló previamente y cualquier problema que el presidente pudiera haber tenido con la apnea o el sueño profundo no apareció en un resumen de febrero del estado de salud del presidente, que se centró en las condiciones por las que el presidente estaba “actualmente siendo tratado”. La Casa Blanca dijo que es transparente sobre la salud del presidente, pero no dijo por qué no reveló el uso de la máquina cuando comenzó.

El médico de Biden, Kevin O’Connor, dijo en un informe de 2019 publicado por el equipo de campaña presidencial de Biden que investigó si Biden tenía apnea del sueño, pero que sus síntomas mejoraron después de las cirugías nasales y de los senos paranasales.