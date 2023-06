CFE deja sin agua a Chihuahua

Hace llamado Regidor a la CFE para que resuelva la demanda de energía eléctrica para que no falte agua a los ciudadanos

El Regidor del PAN Félix Martínez Adriano presentó ante el H. Ayuntamiento de Chihuahua un Punto de Acuerdo con carácter de exhorto de urgente y obvia resolución en el que hace un llamado a la CFE para que resuelva la demanda de energía eléctrica a fin de que se regularice la entrega de agua potable a la ciudad de Chihuahua.

En su mensaje emitido en la Sesión Ordinaria de Cabildo, el Regidor señaló que el agua es un recurso vital, indispensable para el bienestar y la salud de todas las personas, más aún con las altas temperaturas que presenta nuestra ciudad durante el verano.

Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad ha dado a conocer que no tiene la capacidad para cubrir la demanda de energía eléctrica que demanda la temporada, lo que ha provocado fallas en más del 30% de los pozos de agua que abastecen la ciudad.

En los últimos días, se han presentado faltas de energía eléctrica en 48 fuentes de abastecimiento de agua, dejando de suministrar más de 6 millones de litros de agua potable diariamente y afectando a más de 36,000 chihuahuenses.

En este sentido, a pesar de los esfuerzos de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento para gestionar una mejor distribución y atender el suministro de agua de la mayor parte de la ciudad, de acuerdo con la Dirección Técnica de la dependencia, la falta de energía eléctrica impide alcanzar los niveles óptimos en los tanques que dan servicio a la ciudadanía.

Lo preocupante es que esto no es un caso aislado, en este sexenio del gobierno federal ha habido apagones históricos, como nunca antes y quienes estamos cerca de la ciudadanía podemos notar la desesperación por no poder cubrir sus necesidades más básicas por la falta de agua que provoca la ineficiencia de la CFE.

No podemos ser indolentes ante la crisis que esto conlleva, tenemos que voltear a ver el problema y exigir soluciones y respuestas, ya que las personas más vulnerables son siempre las más perjudicadas y es nuestra obligación exigir que se provea de todo lo necesario para el bien común.

Es por ello que invito a mis compañeras regidoras y regidores de la fracción edilicia de Morena y a quien se quiera sumar, a hacer un llamado contundente a la CFE para que atienda esta problemática de manera urgente e informe a la ciudadanía sobre la situación actual del suministro de energía eléctrica, ya que la Junta Municipal de Agua y Saneamiento sí cuenta con el recurso hídrico necesario para cubrir el requerimiento de nuestro municipio, pero si el Gobierno Federal no soluciona el problema de raíz, la ciudadanía chihuahuense seguirá sufriendo la falta del vital líquido.