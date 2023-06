El mal sabor de la traición

EL MAL SABOR DE LA TRAICION

G. Arturo Limón D.

¿Qué ES LA TRAICION?

Ya que hablaremos de ella definamos primero aquí el Significado de Traición:

La palabra traición se refiere al acto o conducta de deslealtad o falta de compromiso que existe entre dos o más involucrados. El término se origina del latín traditio que significa traición, es decir, acción que conlleva a quebrantar la confianza.

Lamentablemente existen personas que pueden traicionar a otras e, incluso, traicionar corporaciones o empresas a través de diversos actos y sin importar sus consecuencias.

Precisando señalemos que se define en términos del Derecho, a la traición como;

Delito cometido contra un deber público, como la patria para los ciudadanos o la disciplina para los militares.

Sobre esta acepción de la palabra traición ligada al Derecho me referiré hoya dos casos que se han do esta semana entre los días viernes y sábado, el primero dado la escena internacional en el marco de la guerra que se libra entre Rusia y Ucrania y más particularmente en las cercanías de la ciudad de Moscú que se vio envuelta en un asedio entre la noche del viernes 23 y el sabado24 de junio que corre, aquí la reseña;

En apenas 24 horas, el líder del grupo Wagner ha provocado el mayor conflicto interno en Rusia desde el fallido golpe de Estado del 91. Como un señor de la guerra medieval, Yevgueni Prigozhin, hasta ahora íntimo del presidente ruso, marcha hacia Moscú al frente de su ejército privado para pedir la cabeza del ministro de Defensa.

La rebelión comenzó este viernes, cuando cientos de soldados del grupo Wagner cruzaban la frontera rusa para tomar la ciudad de Rostov del Don, desde donde opera el Estado Mayor al sur del país. Unas horas antes, Prigozhin había acusado al ejército regular del Kremlin de bombardear sus campamentos en la retaguardia, provocando decenas de bajas. Según el líder de Wagner, detrás de este ataque se encuentra el ministro de Defensa, Sergei Shoigu,

Moscú no tardó en negar la denuncia, que calificó de «provocación informativa», y abrió un expediente penal contra Prigozhin por «llamamiento a la rebelión», un delito que conlleva penas de hasta 20 años de prisión. Ante esta disyuntiva, el antiguo vendedor de perritos calientes ha puesto en marcha su ejército privado para tomar Moscú.”

Afortunadamente cuando ya s encontraba cercano entre 200 y 300 kms, de Moscú, y después de ser advertido par la palabra del mismo presidente Vladimir Putin que expreso que estimaba el actuar del Grupo Wagner como una “puñalada por la espalda” prometiendo un castigo inevitable a quienes participaron en la acción, que para fortuna de la Federacion Rusa al parecer ha terminado de manera no cruenta al exiliarse el líder del Grupo Wagner a última hora en Bielorrusia, por mediación justamente del presidente de este país Aleksandr Grigórievich Lukashenko, quien con esa acción desactiva un conflicto que ya alegraba a los Ucranianos, que daban por hecho para su fortuna según su propio decir, una eventual guerra civil entre los rusos, nada hay de eso.

OTRA ACCION, QUE SABE A TRAICION

Sé que la dimensión de lo tratado hasta este momento en esa colaboración dominical es capital ya que las vidas humanas que toca la guerra duelen y mucho sean del bando que sean, empero hay temas que por muy domésticos que sean dejan también un mal sabor de boca y de uno de ellos tomare el tiempo para hablar hoy, su importancia radica en que el caso involucra niños , escolares desusos de aprender y salir junto con sus maestros y padres más allá del aula, para disfrutar de nuestro maravilloso Estado de Chihuahua y sus diversas culturas y zonas de recreo y naturales que les enriqueces de sobremanera tal es el caso de 150 alumnos , padres y maestros que hicieron el viernes pasado una visita para ser exactos, a un liga importante en la escena local como es el Museo Menonita del corredor del mismo nombre en Ciudad Cuauhtémoc.

Debo señalar que fui alertado por una persona que manifestó preocupada o diré mejor indignada como yo lo estuve cuando supo que los pequeños que aprovechando su dio de asueto al no haber clases el viernes habían programado su viaje a ese lugar les habría establecido un precio por persona que se disparaba de lo que se cobra habitualmente cuando se ha reservado que es de 30 pesos para cobrarles 80 pesos por persona es decir de un costo que de manera regular habiendo ido al museo un dio martes o miércoles como se tiene asignado, sin señalar bajo qué criterio que se reciben a los grupos escolares, cuando todos los que educamos sabemos que el viernes es el día favoritos de salida para visitar museos o realizar viajes de estudio por su cercanía al fin de semana.

En fin, en el caso que me ocupa un viaje que por la vista al museo Menonita de este grupo debió haber costado $4500.00 cuatro mil quinientos pesos a razón de 150 por 30 resulto siendo pagado en $12000.00 si doce mil pesos a razón de 150 por ochenta pesos con un sobreprecio de más de 250%

Debo recordar que aunque manejado por un patronato que al parecer está más interesado en fingir que en fungir y esta dejando desviarse del legítimo y cabal integres de SERVIR Y NO SERVIRSE que con acciones como esta traiciona su sentido de creación, ya que fue generado con uan inversión TRIPARTITA PONIENDO LOS HERMANOS PEDRO Y GERARDO REMPEL LA DONACION CONJUNTA DE LAS HECTAREAS EN LAS QUE ESTA CONSTRUIDO Y EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL LAS OTRAS DOS PARTES DE LA INVERSION, EN CONSECUENCIA ES UN 66 POR CIENTO ORIGINADO POR FONDOS PUBLICOS PARA SERVICIO DE LA CIUDADANIA,

Por lo que como ciudadano interesado solicito reconsideren este actuar y es por ese motivo que quise ir a las puertas del museo, presentarme y manifesté a una administración del museo mi desaprobación como ciudadano y maestro de tal proceder, ellos mostraron la carta adjunta que adjunto al artículo firmada un día antes el 22 o quizás el 23 mismo, día la visita en ella la responsable del grupo aceptaba el costo, esta carta a mi parecer solo corrobora su actuar mercantilista de lucrar con estas visita, ya que pude observar que no había sino solo un camión previo a la visa de los niños y su padres a lao que por cierto dejaron un buen rato al sol sin concederles, los jóvenes encargados del museo el beneficio de la sombra dentro de las instalaciones que les habrían podido acoger.

Como señale antes deje de lado mis tareas habituales para ir a Cuauhtémoc y acompañar a estos niños de la Escuela Carlos Barranco fuentes qué para mi representan todos los niños, como lo hice la ocasión que me dijeron que volarían las Grutas de Nombre de Dios y me presente para eso, para evitar las destruyeran y conservarlas para los Niños Todos .Que un bellomuseo como el menonita se abra más a todos, digamos no al abuso si al SERVICIO. En mi aprender de la vida he logrado saber que un crítico sincero es un asesor gratuito, señores del patronato del museo, seria conveenientee quesi hay algo que corregir se haga por favor.

Aquí se ve los de los 80 pesos de COSTO