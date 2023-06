Dani Alves habló desde la cárcel: ‘la perdono’, ‘tengo mi conciencia tranquila’

Por primera vez, Dani Alves habló desde la cárcel, contó lo que pasó aquella noche del 31 de diciembre de 2022 tras ser acusado por una joven de agresión sexual en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona. El brasileño empezó pidiendo perdón a su esposa, Joana Sanz.

“A la única persona a la que tengo que pedir perdón, que es a mi mujer, Joana Sanz”, dijo Dani Alves en entrevista exclusiva para La Vanguardia.

“La mujer con la que me casé hace ocho años, con la que sigo casado, y con la que espero seguir viviendo toda mi vida. Ya le pedí perdón personalmente aquí, en prisión, pero debo hacerlo públicamente, porque la historia es pública, la ofensa es pública y ella merece esas disculpas públicas”, agregó.

El exjugador de Pumas se apegó a lo que dijo en su última declaración, que acordó con la joven mantener relaciones sexuales en el baño.

“Tengo la conciencia muy tranquila de lo que ocurrió aquella madrugada en el baño del reservado de la discoteca Sutton. Lo que ocurrió y lo que no ocurrió. Y lo que no ocurrió es que yo obligara a esa mujer a hacer nada de lo que hicimos”, indicó.

Alves aseguró que en ningún momento la joven le pidió que se detuviera ni tuviera algún gesto de querer irse. Explicó que el rasguño que presenta ella es “es por permanecer de rodillas mientras me realizaba una felación”.

Después del acto volvió a su mesa y no pasó mucho tiempo para que se marchara del lugar. Por las imágenes se dio cuenta que pasó cerca de dónde la mujer estaba llorando y si la hubiera visto se hubiera detenido para preguntar qué pasaba.

“Y en ese instante, si algún responsable de la discoteca me hubiera pedido que me esperara porque una joven aseguraba que yo le he había agredido sexualmente, yo no me voy a casa. Esa misma noche me presento en una comisaría a aclarar lo que ha pasado”, mencionó.

“Apelo a su conciencia. No ha habido ni una sola noche que yo no haya dormido tranquilo. Ni una sola noche. Tengo la conciencia tranquila. Nunca he hecho daño voluntariamente a nadie. No sé si ella tiene la conciencia tranquila, si duerme bien por las noches. La perdono, sigo sin saber por qué ha hecho todo esto, pero yo la perdono”, agregó a la periodista Mayka Navarro.

Sobre el hecho de dar distintas versiones en su declaración, Dani Alves apuntó que mintió por miedo de perder a su esposa.