Lecciones y Decisiones

G. Arturo Limón D.

23 LECCIONES

Cuando una persona tiene un gajo de la naranja, qué hasta hace poco comía de manera exclusiva y v ve como hoy oro disfruta de ella en más de un 80 por ciento y aun asa se supone GANADOR ES QUE NO HA APRENIDO LA LECCION QUE DEJO LA ELECCION DEL DOMINGO PASADO EN COAHUILA Y ESTADO DE MEXICO.

He visto estadísticas que más parecen ventriloquia, que información y si bien a bien he de precisar que en el paso se decía que un ventrílocuo hablaba con el estómago algunos voceros oficiosos y aun oficiales en estos días han propalado a cuatro vientos que ganaron en Coahuila y es todo, no la verdad es que perdieron El Estado de México y eso es el 16 por ciento del padrón electoral de la elección del 2024, así de sencillo se ve todo, lo crean o no.

ESA ES LA LECCION, EL GRUPO ATLACOMULCO , SI, EL DE LOS POLITICOS RICOS QUE HURTARON TANTO POR NO QUERER SER POBRES POLITICOS, (CARLOS HANK GONZALEZ DIXIT) HA ENTRADO EN UN RECESO QUE PARECE FINAL, NO LO SEÑALO AQUÍ COMO TAL, PORQUE LOS MUERTOS EN LA POLITICA NO SON DE FIAR. MAS BIEN COMO POLITICOS , SON DE DESCONFIAR.

Pero de que la perdieron en el Estado de México, la perdieron

24 DECISIONES

Sabido es que una decisión “es el producto final del proceso mental-cognitivo específico de un individuo o un grupo de personas u organizaciones, el cual se denomina toma de decisiones, por lo tanto, es un concepto subjetivo. Es un objeto mental y puede ser tanto una opinión como una regla o una tarea para ser ejecutada y/o aplicada.”

Esta es la teoría, la realidad se vivirá hoy 11 de junio en el Consejo Nacional de Morena cuando fije postura clara, precisa como se espera para dar el siguiente paso, que no es poca cosa de buscar, CONSERVAR EL PODER SEXENAL CON LAS MENORES FISURAS POSIBLES PARA LLEVAR ADELANTE SU PROYECTO DE NACION BAJO EL MODELO DE LA CUARTA TRANSFORMACION.

Ese es el DESAFIO para ello hay que comprender lo que sucederá hoy se dará según se ha dicho con una reunión en un hotel de Av Revolucion en la ciudad de México El Consejo Nacional de Morena, el máximo órgano de dirección permanente de ese partido, mismo que está constituido por 300 dirigentes morenistas de todo el país, quienes ya han comenzado a expresar sus preferencias por los precandidatos que más acomodan a su interés de grupo.

Es decir que cada cual ya se decantó a favor de su “corcholata” favorita a la candidatura presidencial de ese partido para las elecciones de 2024.

No me centraré aquí en cual pueda ser la mejor opción, porque esa no es la intención de este artículo, mayormente es destacar La importancia de es TOMA DE DECISION que ha de ser no solo mesurada sino bien afinada porque debemos señalarlo aquí DE NUEVO LA NACION ESTA EN JUEGO, y esta expresión no es solo una verdad de Perogrullo es una realidad constante, pocas veces como hoy las posiciones y los poderes encontrados en México se han manifestado tan claramente opulentos, por un Lado El Movimento de Regeneración Nacional, que tiene hoy su prueba de fuego para hacerse YA DE UNA BUENA VEZ MORENA,EL PARTIDO QUE MEXICO NECESITA PARA GUIAR SU RUMBO SOCIAL Y POLITICO QUE EN BREVE, SOLO EN UN AÑO MAS DEBERA HACERLO YA SIN LA DIRECCION Y ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO DE ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, SU FUNDADOR, COMO EL GARANTE DEL ESE RUMBO.

En el otro extremo de la contienda ese mazacote conformado hasta ahora de manera visible por los partidos PAN, PRI,PRD, de menos, no se sabe si NUEVA ALIANZA se es sumara como en los comicios de la semana pasada, rehicieron, pero de cierto ellos han llegado por causa de su propio desgaste y con eso quiero decir errores a representar ya en este momento bien poco, lo preocupante es que tan prestos están a prestarse al juego de los empresarios políticos como Claudio X González quienes le dieron vida al membrete VA POR MEXICO el día 22 de diciembre del 2022 y que ha trasmutado a su nuevo nombre de SI POR MEXICO aunque con sinceridad diremos que: NODAN UNA POR MEXICO mucho menos cuando han sido puntualmente señalados como patrocinados por EL Departamento de Estado de los Estados Unidos como sus financiadores.

Si a esto le sumamos el asalto a la Suprema Corte de Justicia con la señora Norma Piña cuya actitud al arribar dado muestra de apoyo o facilitación a este grupo opositor. No doy ejemplo de casos porque la prontitud de liberar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna horas después de entrar en fase final su juicio la ser declarado culpable de 5 delitos en la Corte de Nueva York, poco deja la imaginación.

Ni que decir del asedio de los medios que generan bulos, montajes, y aun intentos de ataques deliberados contra sus integrantes caso concreto el intento de homicidio a ciro gomez Leyva que no ha sido esclarecido como real o simulado.

EN FIN, DE NUEVO ESTAMOS COMO EN 1810, 1857 Y EN 1910 EN LA ANESALA YA NO DE UAN REVOLUCION ESPERAMOS SINO DE UNA REAL TRANSFORMACION, SIN VIOLENCIA PERO CON INTELIGENCIA, mucho de eso depende de las decisiones que hoy el consejo nacional de morena y sus aspirantes tomen, poniendo, espero a México sobre sus apetitos y aun lo que estimen como legítimos intereses, HOY MAS QUE NUNCA LA FRASE DE VICENTE GUERRERO APLICA, LA PATRIA ES PRIMERO.

UN NECESARIO RECONOCIMIENTO AL ESPIRITU HUMANO

Cuatro niños de 13 , 9, 4 y un año perdidos en la selva de Colombia fueron encontrados con vida después de 40 días de desaparecidos en el Guaviare que es una parte de la amazonia colombiana cuya extensión geográfica excede a la de Suiza y en la que los pequeños deambularon hasta ser encontrados la tarde del viernes pasado por un comando de rastreo militar y un grupo de indígenas de la zona, que no cejaron en su empeño apoyados por las autoridades hasta generar la alegría de la población colombiana, ye internacional, cabe señalar que ene se accidente tres adultos habían perdió la vida al car la avioneta en que viajaban y una de las personas que les acompañaba era su madre.

Destacable el trabajo de los niños indígenas todos que atendieron la voz de su abuela que sobreponiéndose a la muerte de su propia hija les alentaba desde un helicóptero que sobrevolaba la selva a tener calma mientras el rescate llegaba a ellos.

A veces deseamos lecciones de vida, ESTA ES UNA DE ELLAS Y LA DECISION DE VIR FUE LA QUE PROPICIO SIN DUDA ESTE QUE PARECE UN MILAGRO.

Los niños además de la deshidratación presentaban piquetes de insectos pero después de esa larga noche de espesura en la selva es de reconocer y agradecer su rescate