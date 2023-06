América unida: El rol preponderante de México y Estados Unidos. 

Por: Ing. Agustín Hernández Rojo

Desde la fundación de México como país en 1821, se ha querido parecer a Estados Unidos, emularlo, tanto que hasta el nombre se le copió: Estados Unidos Mexicanos. Cuando el expresidente Felipe Calderón pasó al Congreso casi al finalizar su sexenio un proyecto de ley para cambiarle el nombre de Estados Unidos Mexicanos a simplemente México, mientras a algunos les pareció descabellada la idea a mi, como ciudadano, me pareció correcto dado que históricamente cada nación ha ido formándose de manera distinta y mientras en el vecino país existe una identidad muy fuerte en cada estado, en México pese a que impera el federalismo ha sido bajo un marco de techo común con un sentimiento nacional que lo mismo ha abrigado a los mestizos del norte que a los del sur, a los Rarámuri que a los Nahuas. República Mexicana también me parece ad hoc.

Estados Unidos ocupa según los rankings a nivel mundial la posición número uno en PIB, mientras que México ocupa el nada deshonroso décimo quinto lugar, siendo una economía preponderante en la región y en el mundo, respetado en la comunidad internacional, lo que ocurre es que tenemos de vecino a el país más rico y es como cuando a una persona le va bien pero insiste en compararse con quien le va aún mejor. La solución ni destinarse a la mediocridad, ni a la envidia permanente y tampoco a la frustración, hay que entender la operatividad del escenario mundial y tratar de compartir entre ambos países lo que ha funcionado en cada nación para fortalecer a la región.

Un buen ejemplo de cooperación internacional entre México y Estados Unidos, entre muchos ejemplos que pueden ser destacables, es que durante la pandemia derivada del COVID, EE.UU. permitió el acceso a vacunación a quienes por restricciones en sus países de origen no habían podido ser beneficiarios de ella.

Si bien ambos países comparten muchas características, también son disímiles en otras tantas, si un nombre propio te termina definiendo como persona, cuantimás un nombre de un Estado termina definiendo a la nación entera y su población. Estados Unidos fue fundado en 1776 d.C., México fue fundado en 1821 d.C. Ambos países tienen una mayoría poblacional cristiana, sin embargo en la disección se puede observar que en México en su mayoría es católica (78.6%) y en EE.UU. el 42% es protestante y el 21% es católico según cifras del INEGI para México y American Religious Identification Survey para Estados Unidos.

La migración mundial ha generado un sentimiento en quienes son residentes previos de algún lugar de miedo a lo diferente y desconocido, el cual es intrínseco al ser humano, pero que debe saber ser abordado, pues cuando se genera un sentimiento de derecho de posesión material o de usos y costumbres sobre una región es cuando comienzan conflictos entre distintos grupos poblacionales, recordemos el caso de Cataluña, en el caso de la migración existe también mezclado a lo anterior un sentimiento de aporofobia más que de xenofobia, dicho tema lo abordo en un ensayo propio titulado “¿Lo que molesta de los inmigrantes es que sean pobres?” Le recomiendo su lectura en el medio de comunicación chihuahuense Al Contacto. Hasta cierto punto entiendo las dudas que puedan suscitar los migrantes a cualquier nación, pero hay que entender que a lo que realmente hay que tenerle miedo es a la ignorancia, que esa no distingue sexo, religión, posición social, ni nacionalidad, no a la diversidad per se.

Estados Unidos no se concibió a sí mismo como una sola nación indivisible hasta tiempo después, por lo general en los discursos oficiales decían: The United States “are” y no fue hasta tiempo después que cambiaron el “are” por el “is”, en español sería algo así como decir “Los Estados Unidos son” a cambiar a decir “Los Estados Unidos es” un país que fue fundado a base de inmigrantes, la cuestión es que, como todo país, aspiran a tener los mejores inmigrantes, es decir, mente de obra calificada y mano de obra calificada, no solamente una carga poblacional más que requiera de todo tipo de asistencia del gobierno: alimentación, educación, trabajo, casa, etc… y no provea nada a la sociedad a cambio, lo que algunos académicos como Rafael Rangel Sostmann o David Noel del Tecnológico de Monterrey han hecho el llamado a resarcir la Hipoteca Social, este tipo de cargas presupuestales son las que terminan estrangulando financieramente a cualquier empresa y por ende a cualquier nación, es la misma fórmula; tampoco hay que caer en el otro extremo de no ser para nada subsidiarios, sino buscar los mecanismos adecuados acorde al tiempo y a la situación, existe un dicho muy ad hoc que dice: “Tanta sociedad como sea posible y tanto gobierno como sea necesario”.

Existen grandes perfiles extranjeros que han sido bien recibidos tanto en México como en Estados Unidos y que su notabilidad ha sido debido a sus habilidades o liderazgo reconocido, como Albert Einstein, Luis Buñuel, Pablo Hiriart, Vicente Rojo, Paco Ignacio Taibo II, Aurelio Baldor, Guillermo González Camarena, Alexander Balankin, Levy Strauss, Sergey Brin, Dikembe Mutombo, Joseph Pulitzer, Liz Claiborne, Madeleine Albright, Jan Koum, Isabel Allende, Oscar de la Renta, Steve Chem y Jawed Karim, por mencionar algunos.

Según datos de la ONU México tiene 1’197,624 inmigrantes provenientes en su mayoría de Estados Unidos, Venezuela, Guatemala, Honduras y España, mientras que Estados Unidos tiene 50’632,836 inmigrantes provenientes en su mayoría de México, India, China, Filipinas y El Salvador. Hay que tomar en cuenta la población total de cada país donde México ronda los 126 millones y Estados Unidos los 330 millones de habitantes.

La pérdida de territorios por parte de México ante Estados Unidos, debe ser visto como asunto superado, ya que la historia ha demostrado que México nunca se fue de esas tierras y aunque a manera de sátira Iñárritu haya dicho en Bardo a través del personaje estadounidense que los mexicanos son los únicos capaces de convertir mediante comedia una derrota en una victoria refiriéndose a la Batalla del Castillo de Chapultepec, también podemos remitirnos a la gran influencia mexicana de la Batalla de Puebla que ha trascendido a nivel mundial, donde incluso a veces es confundido el cinco de mayo con la independencia de México. Es claro que aunque México cedió en una posición sumamente desventajosa esos territorios, los mexicanos nunca los hemos abandonado y por el contrario los hemos repoblado. Porque para cada doctrina Monroe una doctrina Martí.

Observo a Norteamérica o si nos vamos a un plano global a América en su totalidad y he palpado la misma dinámica geopolítica histórica que en Europa, la diferencia entre Europa del Norte y la Europa Meridional. La primera con ejemplos de países como Reino Unido, Alemania y Países Bajos y la segunda con ejemplos como: Italia, España y Portugal. Francia y Bélgica en una medianía. Ni una región más que la otra, sino simplemente cada una bella a su estilo y a sus tradiciones. Sin lugar a dudas México está llamado históricamente a tener un rol preponderante en la geopolítica dado que es el único país que es miembro tanto de Norteamérica como de Latinoamérica algo formidable.

Regresando a lo que derivó en las independencias de ambos países se puede observar que el causus belli de la independencia de Estados Unidos, fueron los altos impuestos que imponía su metrópoli Londres, así como la marginación y la nula representación de los colonos británicos en tierras Americanas, en cambio el principal causus belli que detonó la independencia de México fue la deposición del rey Fernando VII de España por parte del Emperador Napoleón que en sus guerras napoleónicas buscaba conquistar toda Europa, recordemos el grito de Dolores de Don Miguel Hidalgo, decía: ¡Viva Fernando VII! ¡Muera el mal Gobierno! ¡Viva La América! Fernando VII fue un gobernante progresista, bien visto por las clases humildes, incluso fue apodado “El Deseado” rompió con el canon histórico español de que el trono solo podía ser heredado por hombres, al asumir como rey nombró a su hija princesa de asturias y heredera al trono, al finalizar su reinado se detonaron las guerras carlistas en una pugna entre los partidarios del infante Carlos y los partidarios de Isabel, quien finalmente fue entronizada en 1833. Don Miguel Hidalgo y su discípulo Jose María Morelos y Pavón fueron leales a la causa del rey de españa y se opusieron con vehemencia a Napoleón, al grado que el mismo Napoleón llegó a exclamar en sus cartas: “Dadme a dos Morelos, un ejército y conquisto el mundo”.

Se ha querido contar una sola versión de independencia la cual ha omitido ciertos datos para hacer creer que desde un inicio en México se quería la independencia total de España, tal como las Trece Colonias de Gran Bretaña y la realidad es que no fue así. Perfectible como todo la Nueva España siempre fue un referente avant-garde en el tiempo histórico en el que se encontraba. Hay incluso, quienes sostienen que los sentimientos independentistas fueron sembrados en detrimento de La Nueva España por la masonería con el fin de lograr que Estados Unidos se posicionara como la potencia mundial, dado que en dicho momento histórico era la Nueva España y España las potencias de la época, recomiendo leer mi ensayo “La independencia no es como la pintan” en la revista de la Ciudad de México D Naranja. El absolutismo en el análisis histórico tal vez sea funcional para quien gusta de enseñar historia de manera fácil o adoctrinar bajo una sola ideología a un pueblo pero para una enseñanza histórica en donde el alumno se genere su propio criterio es necesaria una aproximación analítica a todas las aristas para que el educando sea quien se forme su propio criterio.

La nacionalidad de los padres fundadores de Estados Unidos en su mayoría eran nacidos en las 13 colonias, sin embargo uno, Alexander Hamilton era extranjero, nacido en St. Kitts and Navis o su nombre español San Cristóbal y Nieves. Creo que los padres fundadores de Estados Unidos desde un principio concibieron una supranación.

Retomando el planteamiento del primer párrafo del actual escrito, es que si bien hay que importar buenas prácticas del extranjero, no todas las buenas prácticas del extranjero pueden ser gerenciadas o tropicalizadas a la realidad mexicana. Estados Unidos es una nación disímil entre sus propios estados, siguen existiendo diferencias muy marcadas entre el norte y el sur así como de estados como California, por poner un ejemplo el salario mínimo en Texas es de 7.25 dólares por hora, mientras en California o Nueva York es de 15.50 dólares por hora una diferencia abismal, mientras en México el salario mínimo está homologado a nivel nacional a 172.87 pesos diarios y 260.34 pesos diarios en la frontera. El mestizaje en México fue cosa común, mientras que en Estados Unidos el mestizaje casi no se dió. Pese a las afirmaciones de algunos quienes observan diferencias entre el norte de México y el sur, puedo decir que las diferencias son menores que en Estados Unidos, ya que en México si se ha generado un sentimiento de mexicanidad compartido entre todos los ciudadanos. La principal debilidad de México frente a Estados Unidos es querer parecerse en todo, incluso en lo que somos distintos y la estrategia correcta debiera ser importar lo bueno que si funcione pero también desarrollar lo propio, lo que es diferente para una vez probado pueda ser compartido. México ha compartido grandes cosas al mundo: El azul, el rojo, el aguacate, el chocolate, los girasoles y la tinta para votar.

Estados Unidos ha hecho de su principal motor de impulso el talento, mente de obra y mano de obra extranjera estableciendo un marco legal fuerte que permite la coexistencia de tan diversos extractos multiculturales y formas de pensar en un ambiente de paz y prosperidad.

México, nación de oportunidades que ha logrado resistir el embate del tiempo debido a una identidad propia fuerte, donde existe un ambiente de respeto y paz a la diversidad que encarna el cuerno de la abundancia bajo un mismo techo.

Cada nación con sus propios retos pero también con retos conjuntos, México no puede entenderse sin Estados Unidos, pero Estados Unidos tampoco puede entenderse sin México, naciones hermanas que deben estar codo a codo para afrontar de manera conjunta los retos del siglo: los nacionalismos y cualquier postura exacerbada radical, la preponderancia de la región ante el surgimiento de nuevos centros de poder geopolítico y la unidad de América como Continente.

Hagamos patria chica y también hagamos patria grande. Una sola América unida e indivisible bajo un mismo Techo, desde Alaska hasta Tierra de Fuego.

Datos a manera de colofón, en Noviembre de este año 2023 es posible que Puerto Rico celebre un referéndum con todas las de la ley para ingresar como el quincuagésimo primer estado de Estados Unidos o declararse una nación independiente. El 4 de junio de 2024 México sostiene elecciones a Presidente de la República y el 5 de noviembre del mismo año Estados Unidos sostendrá elecciones a Presidente de la Nación.

