Palacio Nacional no es antro para que AMLO reserve el derecho de admisión: Xóchitl Gálvez

Por Miguel Velázquez

La senadora afirmó que este lunes estará en Palacio Nacional para hacer valer su derecho de réplica en la Mañanera.

Pese a las críticas y amenazas que ha recibido, la senadora Xóchitl Gálvez se declara lista para acudir este lunes 12 de junio a Palacio Nacional, donde buscará entrar a la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, y ejercer su derecho de réplica.

En entrevista con Publimetro, Gálvez confirmó que -hasta este sábado- no ha recibido respuesta formal del oficio por el que notificó a la Presidencia de la República de su intención para asistir a la “mañanera” del lunes, después de que un juez le otorgó un amparo al respecto.

P: ¿Lista para el lunes ir a la mañana?

Yo estoy lista, parece que el que no está listo es el presidente

P: ¿Por qué?, ¿qué le han dicho, senadora?

Yo, con lo que me quedé, es que no quería que fuera yo a la mañanera. Realmente es tan sencillo resolver esto. Hubiera bastado con que el presidente en su mañanera dijera “Pues a ver, lo que dije no es cierto. Alguien me mal informó. La senadora Gálvez realmente nunca dijo que había que quitarle los programas sociales a los adultos mayores. Yo rectifico” y ya, yo me hubiera dado por servida.

Me parece que es una acusación súper delicada, sobre todo, conociendo mi historia de lucha al lado de la gente que menos tiene, desde que tengo uso de razón, y venir de donde vengo, pues la gente que oye eso va a decir: “¿A está loca qué le pasa?”.

Entonces, echó pleito y dijo que me fuera con la autoridad y que si una autoridad me obligaba, pues entonces me daría el derecho de réplica. Y pues, ¿Qué cree presidente? Que sí, el juez me otorgó el amparo y pues ahora ya no quiere. Entonces, pues está raro, ¿no? Realmente creo que le quito 10 minutos, máximo, de su mañanera. Seré respetuosa este y ya con eso aclaro lo que sí pienso de los programas sociales, que es lo que dije yo en la FIL de Guadalajara.

Yo espero que recapacite el presidente de aquí al lunes. No sé porqué me tiene tanto miedo, si yo no le hago nada y ya se acabaría la historia. A la mejor va a impugnar el amparo, va a meter un recurso de revisión, nos vamos a echar otros dos meses y pues seguramente me van a volver a dar la razón y ahí vamos a estar otra vez, ya con un amparo absolutamente firme porque ahora sí ya no habrá ninguna estancia donde recurrirlo.

P: Oficialmente qué le han respondido y qué reacción ha provocado este anuncio.

Oficialmente no me han respondido nada y la reacción que provocó es su horda de bots, como siempre, encima de mí, descalificándome, tratando de atacarme, pero la verdad es que tengo la piel más que dura, más dura que la de los dinosaurios.

No me hace nada absolutamente y pues yo diría que el tema es respetar el estado de derecho, hay un amparo y pues presidente lo tiene que ejecutar.

P: ¿Le preocupa a su seguridad para el lunes?

No, yo siempre ando en bici. Siempre ando en la ciclovía, ando por las calles, no traigo mayor seguridad. A veces alguien de mis colaboradores me acompaña, cuando puede. Seguramente alguno de ellos me acompañará y pues no voy con afán de agresión. Yo voy en afán de paz.

P: ¿Qué sigue, tanto si la dejan entrar como si no la dejan entrar?

Si me dejan entrar tengo algo muy importante que decirle al presidente y se lo voy a decir de frente, con mucho respeto, pero obviamente se lo voy a decir.

Si no me dejan entrar, pues seguiremos en el pleito legal. Yo notificaré al juez que no me dio acceso, seguro ellos presentarán su recurso de apelación e iremos a un colegiado a seguir dirimiendo este tema. Y si el colegiado me da la razón, pues entonces finalmente podré entrar, porque, de que voy a entrar, voy a entrar.

P: El presidente, en su momento, había dicho que se reservaba el derecho de admisión y también había mencionado el tema electoral para el siguiente año. ¿Que responde usted a esas declaraciones del presidente?

Que no es un antro. No sé si en su vida pasada fue cadenero, no sé, pero solamente los antros se reservan derecho de admisión. En las fiestas de XV años y en las bodas ahí si vas con invitación, pero este es el Palacio Nacional. Es la Casa del Pueblo, yo soy pueblo. Yo vengo de Tepatepec, yo sé que él ha estado por allá, pero yo soy de allá.

Y del tema electoral, pues yo nunca he necesitado que me hagan campaña. La verdad yo solita puedo, no necesito. Por algo voy como voy en las encuestas, por algo estoy hasta arriba, porque la gente me conoce, sabe de dónde vengo, sabe de qué estoy hecha, sabe que soy un agente honrada… al grado que el propio Presidente me quiso invitar a su equipo cuando quería ser presidente. Me mandó localizar y hacer un ofrecimiento concreto.

No fui porque no me latió algunas cosas, sobre todo eso, que no escucha. Creo que sería bueno que el presente escuchara. A la mejor lo que yo le digo le va a hacer sentido y podríamos hacer mejores cosas. Dos cabezas piensan más que una, además comparto con él la visión de que primero los pobres. La comparto de la A a la Z, o sea toda mi vida he estado trabajando en temas hacia los que menos tienen.

P: Finalmente, ¿Qué mensaje le deja a las autoridades? Sobre todo este fin de semana, Y preguntarle, también, ¿Qué precedente cree que deja este acto para las demás personas que también busquen derecho de réplica?

A las autoridades de la Ciudad de México, que garanticen la seguridad, porque esta convocatoria que se está haciendo por parte de Morena y desde adentro de Palacio Nacional para que el pueblo vaya y evite la entrada mía, pues yo quiero decirles que yo soy pueblo, o sea, no se equivoquen. Pueblo somos todos.

Que haya garantías de seguridad, sobre todo, porque no me gustaría que hubiera un incidente. De mi parte no va a haber ninguno, yo no traigo escoltas, yo no traigo camioneta blindada, yo ando en una simple bicicleta.

A los demás, que hagan valer su derecho. Este precedente que sienta el juez de considerar las mañaneras como un acto de autoridad y de considerar que a la mañanera sí le aplica el derecho de réplica, es un gran precedente para que el presidente pues le piense. Yo creo que en mi caso, ¿qué necesidad de poner palabras en mi boca que no dije?, ¿qué necesidad?, ¿para qué?

Y más en un tema como este, yo no me voy a dejar. No hay manera. Yo siempre he peleado y por supuesto que estoy súper de acuerdo en los apoyos a los adultos mayores, no puedo estar más de acuerdo que en eso. Me encantaría que hubiera otras cosas adicionales, pero en los apoyos sociales todo. Todo lo que se pueda ayudar a la gente para que pueda salir adelante, siempre, siempre estaré de acuerdo.

P: Senadora pues de verdad muchísimas gracias por la llamada y por estos minutos para platicar con Publimetro y me gustaría preguntarle si quisiera agregar algo a manera de cierre o algún punto que nos haya quedado por conversar.

Nos vemos el lunes en la mañanera