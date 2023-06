Llama América García a hacer un buen uso de leyes pro mujeres

Chihuahua.- Con la finalidad de respetar las distintas leyes de protección a la mujer, la diputada América García hizo un llamado para evitar el uso inadecuado de estas herramientas y con ello garantizar su correcta aplicación.

Lo anterior en relación a la demanda que la síndica de morena de Nuevo Casas Grandes, Venus Olmos interpuso en contra del delegado de bienestar del mismo municipio Mario Saldaña, por violencia política de género y abuso.

“Estoy convencida que como servidoras públicas debemos ser responsables y como mujeres hacer un buen uso de estas herramientas que nos protegen, el uso inadecuado de las mismas es algo grave que incurre en delitos y a su vez desvirtúa el origen real de las distintas leyes que nos amparan” dijo la legisladora.

Dijo que los señalamientos personales que pretende frustrar el trabajo de un servidor de la nación, como es el caso de la delegación de bienestar a cargo de Mario Saldaña, sin sustento es una situación delicada.

No obstante, dijo que valerse de calumnias aprovechando el cobijo de la ley, para desprestigiar la imagen de compañeros del mismo movimiento, no coincide con la política de la transformación, no mentir, no robar y no traicionar.

Por último reprobó que un afán político desgaste las herramientas jurídicas que durante años de lucha se han logrado, para hacer justicia a mujeres que realmente han sido víctimas de cualquier tipo de violencia.