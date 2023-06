Invita DIF Estatal a cursos de verano en el Museo Semilla

El DIF Estatal a través del Semilla Museo Interactivo, invita a niñas y niños a inscribirse en los cursos “Verano Sensacional” y “Verano Steams” los cuales tendrán lugar en las instalaciones del museo.



El horario para el curso Verano Sensacional será de 7:45 a 15:00 horas, y ofrecerá actividades como: arte, gimnasia, tochito, expresión corporal, ciencia, futbol, teatro y viernes creativo.





Verano Sensacional, se dividirá en tres fechas: Del 17 al 28 de julio, del 31 de julio al 11 de agosto y, del 14 al 25 de agosto; el costo es de mil 500 pesos (incluye playera y material), por persona en edades de entre 4 a 12 años.



Es importante que las niñas y niños lleven refrigerio, botella con agua, ropa cómoda, bloqueador y cachucha; el cupo es limitado, y no aplican reembolsos.



El curso “Verano Steams”, será del 17 de julio a l 4 de agosto, en un horario: 7:45 am a 3:00 pm, con un costo de mil 500 pesos (incluye playera y material), contempla actividades como: programación, diseño 3D, robótica y proyecto integrador y esta dirigido a niñas, niños y adolescentes en edades de 8 a 16 años.



En ambos cursos, los interesados pueden acudir a apartar su lugar con el 50 por ciento de anticipo, en la calle Privada Progreso Número 1201, en la taquilla del museo, de martes a viernes de 9:00 am a 5:00 pm y los sábados y domingos de 11:00 am a 6:00 pm.



Cabe mencionar que, el pago será solamente en efectivo, la liquidación del monto deberá ser cubierta para el día que inicie el curso.