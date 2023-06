Seguiremos trabajando para servir a los juarenses: Presidente

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, refrendó su compromiso de seguir trabajando por los juarenses y no descuidar su labor al frente del Ayuntamiento, sin descartar la aspiración a una posible reelección para el 2024.Durante la rueda de prensa que ofrece cada semana en el Museo de Arqueología e Historia de El Chamizal, mencionó que su objetivo principal es no descuidar su labor como alcalde de Juárez, ya que independientemente de la aspiración, su deseo es seguir en la dinámica de trabajo que ha mantenido desde que inició la administración municipal.

“Sí me gustaría, sin embargo creo se han adelantado mucho los tiempos, lo prudente en términos del Gobierno y del trabajo que hemos venido realizando, es que no nos distraigamos, es algo que he venido diciendo y tratando de poner el ejemplo con trabajo”, expresó.

El Presidente refirió que su quehacer continúa y se extiende de lunes a domingo, ya que sería un grave error de parte del Gobierno Municipal, empezando con el Presidente, que por el tema de la revocación o por el tema de la aspiración a la reelección, descuide sus funciones.

“Lo que quiero es que este año sea de puro trabajo, así me he mantenido, no he entrado en la dinámica de golpeteo, ni de la defensa, ni descalificaciones, yo estoy metido en la chamba y así quiero seguir porque todos merecen mi respeto y los tiempos van a llegar”, señaló.

Muestra de esto, comentó que sigue trabajando todos los días como fue el fin de semana que acudió a la Cruzada por Juárez en Horizontes del Sur.

Señaló que en el fraccionamiento atendió de manera personal una diversidad de temas, de los cuales varios de ellos son referentes al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y a la Dirección de Asentamiento Humanos.