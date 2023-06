López Obrador reitera que “no habrá dedazo” para elegir al candidato presidencial

excelsior

A un año de que se lleven a cabo las elecciones presidenciales del 2024 y que se conozca el nombre de quién será su sucesor o sucesora, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador insistió en que “no habrá dedazo” pues no será él quién elija al candidato o candidata de Morena para contender en las elecciones.

Incluso, el presidente López Obrador reconoció que gente cercana a él no cree que vaya a permitir que sean los ciudadanos los que decidan al abanderado o abanderada de su partido a la presidencia de la república, sin embargo, advirtió que si en efecto se busca establecer a la democracia como sistema de vida y de gobierno en el país, se debe acabar con prácticas como el tapado, el voto de los muertos, el relleno de las urnas y la manipulación de los medios de información.

Barrer con todo eso, acabar con todo eso y eso aplica para todos y para los partidos en la selección de sus candidatos; no es que yo voy a poner al candidato de MORENA; no, no va haber dedazo, va a ser la gente; van a ser los ciudadanos los que van a decidir y hay todavía quienes no lo creen; incluso hasta gente cercana. No, no, no, a la hora de la hora tú vas a inclinar la balanza. NO. O ¿estamos esperando una señal? te vas a quedar esperando, primo hermano. Esos son los cambios” apuntó este lunes desde el salón Tesorería de palacio nacional.