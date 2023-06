Luchadora la sirenita fue colocada en el nicho de los deportistas

Chihuahua, Chih.- Fue entronizada en el Salón de la Fama, la luchadora profesional Patricia Guadalupe Buie Peña “La Sirenita” considerada una leyenda viviente de la lucha libre.

Por su larga trayectoria dentro y fuera del ring, el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, reconocen a esta gran figura que dio fama y gloria a Ciudad Juárez.

“Aquí está la sirenita aunque ya no me subo a un cuadrilátero, ahora véanme como Guadalupe, su amiga, quien puso en nombre de México en alto en muchos países”, dice orgullosa.

Guadalupe Buie Peña inició su carrera en los cuadriláteros en su natal Matamoros, Tamaulipas, a muy corta edad, justo cuando el cantante de música tropical Rigo Tovar era escuchado en todo México.

“Me preguntó un promotor en mi debut, que cómo me presentaba y le dije que como la Guerrillera. Me dijo que no porque estaba muy feo ese nombre y como soy originaria de Matamoros, la tierra de Rigo Tovar, me bautizó con el nombre de La Sirenita”, comenta sonriente.

A los pocos años, ya con su nombre de batalla, la luchadora entrenaba a escondidas de su primer esposo, ya que la lucha libre no era considerada para mujeres.

“En aquel entonces era muy difícil que la mujer luchadora brillara, por que el machismo del hombre era más fuerte, pero a las mujeres nos han retado y hemos ganado batallas pero no la guerra”, expresó.

