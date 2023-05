Multa Ichitaip a secretaría de Ecología por incumplir transparencia

La Comisionada Presidenta del ICHITAIP, Amelia Lucía Martínez, informó que en el primer cuatrimestre del 2023 se han aplicado 17 multas a servidores públicos por incumplimiento en la solicitudes de información.

De manera general, 202 personas fueron amonestadas, entre enero y 30 de abril del año en curso.

De los cuales, destacan una amonestación a la Secretaría de Hacienda.

Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, el Municipio de Nuevo Casas Grandes Municipio de Morelos y el Instituto Chihuahuense para la Juventud, fueron acreedores a una multa.

“Primero cuando se recibe la solicitud se da un plazo para responder si no responden o la respuesta no es la esperada se hace una amonestación de fallar ya se procede a la multa de manera directa al servidor no a la dependencia”, indicó.

Por lo anterior, pese a las 202 amonestaciones sólo se hicieron efectivas 17 multas.

