Agradecen niños de colonia por mejoras en los parques

Luego de las mejoras que se hicieron en los parques Tarento y Tehuantepec de la colonia Ciudad Moderna, los niños y jóvenes del sector agradecieron a la administración municipal por el cambio que ahora se tiene en estos espacios.

Los niños Oscar y Héctor, habitantes del sector, mencionaron que con la instalación de luminarias y el arreglo que se hizo de los juegos, ya pueden reunirse con sus amigos durante las tardes y las primeras horas de la noche, pues además de que hay en que divertirse, el área está iluminada.

Los menores comentaron que juegan fútbol y basquetbol, pero antes las canastas estaban dañadas, pero con la rehabilitación de las mismas ya pueden practicar nuevamente.

Así mismo, comentaron que cuidarán su parque, en especial los juegos y los espacios para practicar deporte, además de no tirar basura, algo que también pedirán a las demás personas no lo hagan, para que así el parque se mantenga en buenas condiciones.

Las niñas Katia, Dayana y Dalia agradecieron por los arreglos que se le hicieron al parque Tarento, que es visitado por ellas y un grupo de amigas para jugar.

“La cáscara de nuez resalta mucho y tenemos más luz, ya no es tan peligroso, antes estaba muy rayado y muy sucio, ahora lo vamos a cuidar, le vamos a decir a los vecinos que lo cuiden mucho y que no tiren basura”, mencionaron las niñas.

En las últimas semanas, empleados de las distintas áreas de Servicios Públicos trabajaron en mejorar las condiciones de estos parques, como parte de la estrategia del Gobierno Municipal para recuperar los espacios comunes, promoviendo el sano esparcimiento de las familias juarenses, fomentando el deporte y la convivencia entre vecinos.

Como parte de las mejoras de los parques, se pintó todo el inmobiliario, arreglaron bancas y juegos, se cubrió con pintura las pintas, se espació cáscara de nuez, se hizo la poda estética y el retiro de árboles secos.

Además de la limpieza general de toda la colonia, instalaron 216 luminarias de tecnología led y rehabilitaron 8,875 metros de cableado eléctrico logrando la iluminación de todo el sector.

