Emiten recomendaciones para evitar incendios de pastizales

Chihuahua, Chih.- El Gobierno Municipal que preside el alcalde Marco Bonilla, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, emite recomendaciones para evitar incendios forestales, ya que en esta temporada de calor puede aumentar este tipo de siniestros en terrenos o zonas donde se encuentran campos o praderas.

Sigue estas recomendaciones:

– No tires cerillos ni cigarros en carreteras, baldíos, o pastizales.

– Evita hacer fogatas, cualquier chispa puede iniciar un incendio.

– No quemes basura ni tires en baldíos, vidrios o botellas, pues por la acción del sol pueden causar fuego.

– No dejar nada inflamable después de acampar.

– Si encuentras restos de fogatas, extínguelos con agua y tierra. (si es necesario, reportar a las autoridades).

Además de estas recomendaciones, el Gobierno Municipal cuida de estas áreas de la ciudad con rondines por parte de inspectores de Protección Civil, a fin de prevenir que no sucedan siniestros relativos a incendios en pastizales.

De esta manera se previenen incendios y se contribuye a tener una mejor calidad del aire, ya que el humo producido por la quema de pastizales también provoca daños al ser humano. Los efectos en la salud suelen ser inmediatos, aunque a veces se manifiestan en enfermedades a largo plazo como dolor de cabeza, tos, mareos, sueño, náuseas, ojos irritados o dificultad para respirar, entre otros.

