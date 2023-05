Jugador de la NFL comparte experiencias con equipos juveniles 

El mexicano Alfredo Gutiérrez Urías, jugador en el equipo de los 49’s de San Francisco de la National Football League (NFL), estuvo en la ciudad de Chihuahua para compartir con entrenadores y jugadores de ligas juveniles, el camino que lo llevó a cumplir su sueño de jugar en la mejor liga de fútbol americano.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, realizó el encuentro con más 30 entrenadores locales quienes hablaron a cerca sus carreras y en específico sobre consejos para poder sacar el máximo provecho a los deportistas que llegan a sus equipos, en este sentido coincidieron deportista y entrenador que la diferencia radica en la constancia y en la mentalidad ganadora que se inculque a los deportistas.

Posteriormente, jugadores del equipo del Colegio de Bachilleres de Chihuahua conversaron con el jugador de la NFL sobre los planes y expectativas que tienen en el deporte estudiantil, recibiendo por parte de Alfredo Gutiérrez algunos consejos para destacar a nivel local y proyectarse a nivel nacional.

El evento organizado por el Gobierno Municipal de Chihuahua concluyó con un entrenamiento en los campos de la Huerta Legarreta, con el seleccionado juvenil U17 que asistirá al próximo Campeonato Nacional de Fútbol Americano.

Alfredo Gutiérrez Urías de 27 años de edad, originario de Tijuana, Baja California, se desempeña como tackle ofensivo con los 49ers de San Francisco, recalcó que hoy vive su sueño, pero que no hubiera sido posible sin el apoyo de su padre, el señor Alfredo Gutiérrez quien también es entrenador, quien siempre lo impulsó para no rendirse, a fijarse objetivos claros y no descansar hasta lograrlos.

En ese sentido el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Juan José Abdo Fierro señaló que este encuentro del jugador, quien estuvo acompañado de su padre, impulsa la perspectiva de familia y de la importancia del deporte para el desarrollo social, como lo ha impulsado el Alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla.

