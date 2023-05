Prevén lluvias para este fin de semana en la Capital

La Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que este fin de semana, del 26 al 28 de mayo, se prevén temperaturas máximas de 32°C y mínimas de 12°C, así como una alta probabilidad de lluvias.

De acuerdo al pronóstico del clima que emite el Servicio Meteorológico Nacional de CONAGUA, este viernes la temperatura máxima alcanzará los 32°C y una mínima de 18°C con vientos rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Asimismo, para el sábado se pronostica una máxima de 27°C y una mínima de 15°C con rachas de hasta 35 kilómetros por hora y 66 por ciento de probabilidad de lluvia.

Finalmente, el domingo se espera un 62 por ciento de probabilidad de lluvia, con una máxima de 23°C y una mínima de 12°C.

Ante cualquier emergencia, comunícate de inmediato a la línea 9-1-1 o utiliza la aplicación Marca el Cambio.

*Recomendaciones por calor:*

– Evita exponerte al sol por periodos prolongados.

– Mantente hidratado.

– Evita realizar actividades al aire libre cuando los rayos del sol están en su punto máximo.

– Resguarda a tus mascotas de los rayos del sol.

Recomendaciones en caso de lluvias:

*Si conduces:*

• Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

• Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

• Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

*Si te encuentras en la vía pública:*

• Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia.

• No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

• Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes.

• No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

*Si estás en casa:*

• No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas.

• Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

• Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

