Gobierno de AMLO el sexenio más sangriento de la historia: regidor

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el responsable de la inseguridad y de las 202 mil 298 muertes en México que lo convierte en el sexenio más sangriento de la historia de nuestro país lo que amerita que se abra un juicio político para que sea retirado de su cargo, declaró el Regidor Issac Díaz.

Recordó que desde el gobierno Municipal se lanzó un exhorto desde hace más de un año en el que se solicitó la coordinación de todos los niveles gubernamentales para atender todos juntos el tema de la inseguridad.

Las estadísticas recientes demuestran que a partir del periodo de diciembre de 2018 al 24 de mayo de 2023 el número de muertes aumentó considerablemente a comparación del sexenio de Peña Nieto que cerró con 156 mil 066 homicidios dolosos y que según AMLO disminuiría imponiendo una política pública de “abrazos no balazos” dirigida a las bandas que integran el crimen organizado.

“Vemos el tremendo fracaso que la administración federal ha tenido ya que no ha logrado detener esta barbarie y que amenaza la seguridad de México y mantiene en el temor constante de los mexicanos” agregó.

No conforme con esto la federación ha sido omisa en su responsabilidad y ha dejado la carga de los delitos del orden federal a los estados y Municipios, sin atender tampoco el tema presupuestario “pues tienen totalmente descobijados a los gobiernos al suspender los recursos monetarios de FICOSEC y otros programas destinados a la seguridad pública” mencionó Issac Díaz.

La cifra refleja la grave situación de inseguridad en la que se encuentra México y en la que no hay vuelta atrás pues las expectativas de cambio y disminución de la violencia con el actual gobierno son totalmente nulas.

La gravedad del asunto es que tenemos un promedio mensual de 2 mil 889.98 homicidios dolosos lo que refleja que las estrategias de seguridad implementadas han resultado insuficientes para frenar esta espiral de violencia la cual no tiene posibilidades de detenerse.

De continuar esta tendencia el gobierno federal actual podría superar cifras escalofriantes para finales del sexenio.

Estos datos son un claro reflejo de la falta de resultados tangibles y de la ineficacia en la implementación de políticas de seguridad. El presidente López Obrador ha demostrado incapacidad para contener la violencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos mexicanos. Con un promedio de 83 homicidios al día, resulta evidente que se requieren acciones contundentes y urgentes para revertir esta situación.

“En mi calidad de Presidente de la Comisión de Seguridad Pública en Chihuahua, me veo en la obligación de expresar una profunda preocupación y crítica ante las cifras y acciones del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) durante su sexenio. Las estadísticas y los hechos demuestran una falta de resultados efectivos en materia de seguridad y un deterioro significativo en la tranquilidad de los ciudadanos mexicanos”, dijo.

Es lamentable constatar que, en tan solo 43 meses de su mandato, las muertes violentas en México han superado la cifra registrada durante todo el sexenio de su antecesor Peña Nieto.

Refirió que las cifras arrojadas en la administración morenista son alarmantes y demuestran que las políticas implementadas por el gobierno actual no están logrando frenar la espiral de violencia en nuestro país y es preocupante observar el aumento en otros delitos durante este sexenio.

El narcomenudeo ha crecido un 81.43% y otros delitos contra la sociedad han alcanzado un alarmante aumento del 111.15%. Estos datos son inaceptables y evidencian la necesidad urgente de un enfoque más efectivo en la estrategia de seguridad.

Los altos índices de homicidios, feminicidios, secuestros, robos y extorsiones han generado un clima de inseguridad y miedo en nuestro país, es fundamental que se adopten acciones concretas y se destinen recursos adecuados para garantizar la protección y el bienestar de los mexicanos, concluyó el Regidor Díaz.

