Diego Balleza abrió cuenta de Onlyfans tras falta de beca de Conade

Récord

Diego Balleza, clavadista mexicano, dio a conocer que para poder apoyar su sueño de manera económica decidió meterse a la plataforma de Onlyfans.

Balleza afirmó en entrevista para El Universal que después de que en enero se quitaran los apoyos al equipo de natación por parte de la Conade, tuvo que buscar otras estrategias para obtener apoyos económicos.

“Soy feliz, porque es lo que he entrenado día con día y por años. La razón primaria fue lo económico, saber que no tenía beca y dije ‘a ver’. Afortunadamente, me ha ido bien. Muchos saben del tema y me apoyan, están pendientes de mi carrera deportiva”, señaló el clavadista mexicano.

El clavadista mexicano busca apoyos económicos | IG | @DIEGOBALLEZAOFICIAL

El mexicano señaló que por suscripción cobra un total de 14.5 dólares por mes y dijo que sus fotos son artísticas.

Balleza señaló que son “fotos artísticas” | IG | @DIEGOBALLEZAOFICIAL