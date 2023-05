Christian Nodal no se va a casar con Cazzu

Infobae

El compositor habló por primera vez para México sobre cuál es su sentir ante la próxima llegada de su bebé y descartó matrimonio con la cantante argentina.

Christian Nodal y Cazzu se encuentran viviendo uno de los momentos más importantes de su vida, pues la pareja conformada por el exponente de regional mexicano y la “trapera” argentina se convertirán en padres próximamente.

Tanto la “Nena Trampa” como el cantante de “mariacheño” han mostrado su emoción ante su público y no han parado de presumir en cada oportunidad el embarazo que la misma Cazzu reveló en una de sus presentaciones en concierto en Buenos Aires, donde de manera sorpresiva dejó ver su barriga abultada, muy al estilo de lo que hizo Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl de este año.

Aunque la llegada del bebé sin duda los unirá más como pareja, lo cierto es que ni el intérprete de 24 años ni la rapera sudamericana tienen planes para llegar al altar, no al menos por ahora.

Así lo contó el cantante de Ya no somos ni seremos en entrevista para Sale el sol ante la pregunta sobre si pronto hará sonar las campanas nupciales:

“No sé, la verdad que, por lo pronto no. También traemos una relación muy preciosa, ¿no? Y creo que va desde ahí, si en algún un momento hay boda o lo que sea será porque estamos felices y seguir con esa parte también”, contó el cantautor.

Y es que la pregunta surge luego de que meses atrás ambos cantantes fueron captados en una lujosa joyería, lo que desató rumores de que se encontraban eligiendo un anillo de compromiso o una sortija de bodas; sin embargo ahora se sabe que quedó solamente en especulaciones y no hay planes para unirse en matrimonio.

Por primera vez en televisión nacional, el nacido en Caborca, Sonora, habló sobre los sentimientos que lo embargan ante la llegada de su primer bebé:

“Estoy muy feliz, aceptando con brazos abiertos esta bendición. Se mueve el mundo, te mueve el tapete, nada vuelve a ser como antes”.

El sonorense siempre tuvo en mente convertirse en padre a los 24 años y reveló que por ahora no le ha escrito algún tema al bebé por nacer. “No, yo creo que llegará en su momento. El bebé inspira muchísimas cosas más allá de las canciones y te mueve muchas cosas. En algún momento, bonita y qué bendición, de un ser humano, precioso, preciosa”.

“De hecho siempre quise ser papá a los 24. Lo decretamos y pasó. Por alguna extraña razón desde chiquito sentí que el 24 es la edad perfecta”

Por otra parte, el ex novio de Belinda contó para Las Top News que no fue nada fácil llegar al corazón de Cazzu, por lo que conquistarla le costó algo de trabajo. Sobre las dificultades que tuvo para hacerse novio de la argentina, el cantante de Aquí abajo incluso escribió una canción. “Las argentinas son difíciles, en verdad, yo creo que es lo que más me ha costado. Es muy difícil, porque no nada más es ser romántico”, contó el polémico artista.

“También tienen desromantizado muchas cosas, van mucho a terapia en Argentina. No sólo es lo romántico. Que se dejen envolver, sino que son muy inteligentes. Si supieran cómo me la aplicó Julieta, no estuvo fácil… Fue un proceso bonito”, agregó Nodal respecto a su relación que comenzó en 2022 a pocos meses de su mediática ruptura con Belinda.

