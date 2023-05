Alertan por presencia de fauna silvestre en cerros y mancha urbana.

– Jabalies, felinos, abejas, avispas, alacranes y víboras, son los que más proliferan en esta temporada de calor

La Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Bomberos y Rescate, recomienda a los senderistas, a quienes gustan de caminar y escalar en cerros aledaños a la ciudad, y a la ciudadanía en general, de extremar precauciones, debido al incremento de fauna silvestre en la temporada de calor, cuando suele hacerse más notoria su presencia.

Jabalíes, abejas, víboras, alacranes, coyotes, gatos montés y otros, son algunas de la especies que más proliferan en esta región, por ello la importancia de acatar las indicaciones de la autoridad al respecto, a fin de evitar ataques o mordeduras que pongan en riesgo la integridad de las personas.

Realizar senderismo cuando haya luz solar, utilizar rutas ya trazadas, portar un botiquín básico de primeros auxilios, además de contar con batería suficiente en el celular en caso de requerir llamar al 9-1-1, y no provocar ni dañar la fauna, son algunas de las recomendaciones a seguir.

Para atender este problema, el H. Cuerpo de Bomberos cuenta con un grupo especializado en atención a fauna silvestre, que se encarga de atender aquellos reportes relacionados al avistamiento de animales salvajes, y en caso de ser necesario, capturarlos y brindarles el tratamiento adecuado, ya sea liberándolos en su hábitat natural o entregándolos a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), si se trata de especies protegidas.

Si observas animales silvestres, sigue estas recomendaciones:

-No los molestes ni asustes; llama de inmediato al 9-1-1 o utiliza la aplicación Marca el Cambio

-Resguárdate junto con los niños y mascotas dentro de la vivienda

-No les arrojes agua u otros líquidos, si no los agredes ellos tampoco

-No los alimentes, pues esto hará que regresen de nuevo

-Si acudes a cerros o áreas despobladas y encuentras algún espécimen, no lo ataques ni te acerques, generalmente se retiran por sí mismos

