Incitan a atender recomendaciones preventivas por lluvias

Chihuahua, Chih.- Protección Civil exhorta a la población a atender los avisos preventivos que se emiten por los pronósticos de lluvias para la capital del 15 al 19 de mayo.

Iván Rivera, coordinador de Protección Civil Municipal, informó que en las lluvias ya presentadas solo se registraron situaciones menores, como vehículos varados sin mayor daño, ligeras inundaciones en calles y un inmueble; así como un apoyo en traslado de personas.

Por otra parte, comentó que en caso de tormentas eléctricas no se coloquen debajo de árboles o postes, ya que estos pueden atraer los rayos que se generan durante este tipo de lluvias.

Así mismo reiteró las recomendaciones por lluvias:

Recomendaciones por lluvias:

Si conduces:

• Maneja a velocidad moderada y con las luces encendidas.

• Sé cortés y cede el paso a otros automovilistas y vehículos de emergencia.

• Evita transitar por calles inundadas o corrientes de arroyos; detente y espera a que baje el nivel, es lo más seguro.

Si te encuentras en la vía pública:

• Permanece en un lugar seguro mientras concluye la lluvia.

• No salgas si no es necesario, mientras llueve o hay pronóstico de lluvia fuerte.

• Evita cruzar arroyos o corrientes fuertes.

• No realices días de campo o recreo en cercanías de arroyos o cuerpos de agua.

• Evita pararte cerca de árboles, postes de luz, antenas o cualquier otra cosa que pueda atraer rayos.

Si estás en casa:

• No dejes objetos que puedan volarse, en los techos, balcones o terrazas.

• Evita sacar bolsas de basura u objetos que puedan obstruir desagües.

• Revisa que las salidas de agua de patios o techos estén despejadas.

En caso de emergencia se recuerda a la ciudadanía que deben comunicarse a la línea 9-1-1 o a la aplicación “Marca el Cambio”.

Comentarios