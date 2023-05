Peso Pluma responde a polémica con Eslabón Armado

Excelsior

El pasado fin de semana en un concierto en California, el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, respondió a la polémica con el grupo Eslabón Armado, por supuestamente no haber dado crédito a su canción ‘Ella baila sola’, tras presentarse en el programa de Jimmy Falon. En redes sociales circula un video en el que el cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, detuvo la música en el concierto para responder al tema de presuntamente omitir los créditos de Eslabón Armado. Por lo cual, envió un mensaje a todos sus detractores.

“No hablo en entrevistas, no hablo en esas mama… porque a mí no me gusta el pu… chisme. A mí, donde me gusta hablar, es aquí en el pu… escenario. Y les voy a decir una cosa, yo a mi compa Pedro y a mis compas Eslabón, yo y él hablamos, ¡déjense de mama…! ¡Déjense de ponernos en pu… notas amarillistas!”, dijo Peso Pluma. Además de que Peso Pluma dio a entender que había conversado con el compositor de ‘Ella baila sola’, el integrante de Eslabón Armado, Pedro Tovar, para poner fin a los males entendidos y poner un alto a las especulaciones en medios de información, el cantante de corridos tumbados esta vez dio crédito sus colegas.

