Gomita revela llorando que se quiere embarazar vía in vitro

‘No quiero que tenga papá’.

Gomita reveló que quiere ser madre soltera y embarazarse vía in vitro; “no me ha ido bien con mis parejas, no he sido muy buena para elegir”, señaló.

Gomita se confesó ante sus fans y entre lágrimas reveló que se quiere embarazar vía in vitro, pues desea ser mamá, pero está harta de darle amor a hombres que no la valoran y la desdeñan.

Así lo contó a través de su canal de YouTube, en el cual dijo que quiere ser mamá soltera, pero bien luchona. Señaló que tenía tres meses sin menstruar, por lo que pensaba que se le había cumplido su deseo; sin embargo, la triste realidad fue otra:

“Antes de que me metiera al proyecto, al reality en el que estoy, hablé con mi familia y les dije que yo tenía mucha ilusión de ser una mamá in vitro. No quería que mi bebé tuviera un papá. Antes de eso… me puse un DIU porque tenía una pareja, entonces solo quería formar una familia in vitro. Eso siempre lo he tenido en mi cabeza”, inició en su relato.

“Que no me logré embarazar me pesa un poco, me duele y yo creo que tengo la posibilidad económica como para mantener un bebé. Me encantaría compartirlo con alguien, porque la verdad no me ha ido bien con mis parejas, no he sido muy buena para elegir, pero sé que tengo mucho amor para dar y me cansé de dárselo a personas equivocadas”, agregó Gomita.

La famosa añadió que mucha gente la ha criticado por su decisión, señalando que sólo quiere vistas y likes, situación que la entristece.

“Siento feo que digan ‘sólo quiere visitas’ pero no conocen el contexto. Tengo un nudo en la garganta porque no quiero llorar desconsoladamente”, remarcó Gomita con un nudo en la garganta.

