Enlista Profeco refrescos no aptos para niños

Contienen cafeína y edulcorantes.

Tras un estudio de 46 refrescos, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) enlistó las bebidas no aptas para niños, debido a que contienen cafeína y edulcorantes, ingredientes que pueden ocasionar efectos adversos en la salud de los menores de edad.

¿Qué refrescos no son aptos para los niños?

De acuerdo con el estudio de la Profeco, publicado en la Revista del Consumidor del mes de mayo, los refrescos no aptos para los niños por contener cafeína y/o edulcorantes son:

Barrilitos

Delaware Punch

Coca Cola

Coca Cola Light

Dr Pepper

Dr Pepper Light

Fanta

Fresca

Jumex naranjada Frutzzo

Kas

Mirinda

Manzanita Sol

Orange Crush

Sangría Señorial

Schweppes

San Benedetto Zero

Jarritos

Sidral Aga

Sidral Mundet

Sprite

Squirt

Pepsi

Red Cola

Aurrera

Valle Naranja&Nada

Brillante Tehuacán

Golden Hills

Peñafiel Light (Naranja/Mandarina)

Pepsi Black

Red Cola Light

Sisi

Sangría Señorial Light

Sprite sin azúcar

Zing

Búho

Sunkist

¿Qué refrescos son aptos para los niños?

La mayoría de los refrescos no son recomendables o deben evitarse a los niños; aunque hay productos que no incluyen edulcorantes y/o cafeína, algunos no cumplen con las Normas Oficiales Mexicanas:

Freelife. Incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010: dice ser “100% natural” y no lo demostró.

Incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010: dice ser “100% natural” y no lo demostró. La Croix. Incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010: su etiquetado no está en español, sino en inglés.

Incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010: su etiquetado no está en español, sino en inglés. Ameyal. Incumple el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: presenta la leyenda “Refresco Frutal”, pero no contiene fruta. Incumple la NOM-002-SCFI-2011: una unidad declara 2L de contenido neto, pero contiene 1.96L.

Incumple el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: presenta la leyenda “Refresco Frutal”, pero no contiene fruta. Incumple la NOM-002-SCFI-2011: una unidad declara 2L de contenido neto, pero contiene 1.96L. Chaparritas. Incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Indica contener Jarabe de azúcar de caña y contiene jarabe de azúcar invertido de caña. Presume la NOM 2018 y no la demostró.

Incumple la NOM-051-SCFI/SSA1-2010: Indica contener Jarabe de azúcar de caña y contiene jarabe de azúcar invertido de caña. Presume la NOM 2018 y no la demostró. Senzao Guaraná. Cafeína 0.5mg/100ml (Si bien no adiciona cafeína, detectamos que contiene 0.5 miligramos por 100 mililitros, esto por la planta de guaraná).

Cafeína 0.5mg/100ml (Si bien no adiciona cafeína, detectamos que contiene 0.5 miligramos por 100 mililitros, esto por la planta de guaraná). Peñafiel

San Pellegrino

Tonicol

Yoli

¿Qué es el etiquetado frontal?

En marzo del 2020 se publicó la modificación a la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 que cambió el etiquetado de Guías Diarias de Alimentación (GDA) debido a que no era comprendido por la población mexicana. Se implementó, además, el Sistema de Etiquetado Frontal, el cual:

Busca prevenir y controlar la obesidad y las enfermedades no transmisible s (ENT)

s (ENT) Permite que la mayor parte de la población pueda identificar de una manera fácil y rápida las calorías y nutrimentos críticos.

y rápida las calorías y nutrimentos críticos. Incorpora dos leyendas precautorias para proteger a los niños de efectos adversos por el consumo de edulcorantes y cafeína.

La Profeco detalló que el consumo de cafeína en niños se ha asociado con:

Episodios de hiperactividad

Ansiedad

Alteraciones de patrones del sueño como insomnio

La principal fuente de consumo de este aditivo son las bebidas azucaradas, como los refrescos de cola.

