Santiago Giménez no se sentía importante en Cruz Azul

El delantero mexicano aseguró su confianza elevó con la llegada de Diego Aguirre al banquillo de La Máquina.

Santiago Giménez ha vivido una temporada de ensueño con el Feyenoord de Países Bajos, sin embargo, el delantero mexicano reveló que el camino no ha sido fácil, pues durante su etapa en Cruz Azul “no se sentía importante”.

En entrevista para el programa FOX Sports Radio, Giménez aseguró que no se percibía como un jugador relevante para el primer equipo de la Máquina, algo que cambió cuando Diego Aguirre, entonces entrenador de los celestes, depositó confianza en él.

“Lo que cambió un poco el cómo me veo en la cancha es que me di valor a mí mismo. En Cruz Azul por ahí no me sentía importante en el equipo. Llegó un cupo en el que Aguirre me dio la confianza y fue que yo me di valor, dije ‘es mi oportunidad’. A partir de ahí fue un cambio tanto en la cancha como fuera de ella”, señaló.

Además, el ‘Bebote’ explicó que su llegada al futbol europeo lo ha ayudado a crecer tanto dentro como fuera de la cancha.

“La confianza que me han dado en Feyenoord desde que llegué ha sido importante, me han hecho sentir importante. He crecido en lo humano y en lo futbolístico. En Cruz Azul y en México hubo oportunidades, pero no sentí la constancia de minutos. Me di cuenta de que así te toque jugar diez minutos o 90, te sientes importante en la plantilla, ese fue el cambio mental”, agregó.

Santiago Giménez acumula un total de 22 goles en su primera temporada en el Viejo Continente y está a nada de convertirse en campeón de la Eredivisie.

