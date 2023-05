Fentanilo, entretelones de uan tragedia

G. Arturo Limón D

Me permito iniciar esta colaboración en inglés porque desearía fuese vista y atendida en ambos lados de la frontera México-Estados Unidos, ya que el problema a tratar, la cruza como una realidad trágica, que como siempre señalo antes de ser atendida, debe ser entendida.

El texto en ingles sería así:

This voice is most slender,

my choice to curse thunder,

as honey most tender

is physic for venom.

Derivando del poema del maestro Alfonso Reyes titulado, “Silencio”, tomo sus 4 primeros renglones, que a la letra dicen lo ya expresado en ingles. “Escojo la voz más tenue

para maldecir del trueno,

como la miel más delgada

para triaca del veneno.

Ya que deseo que este trabajo hable de manera sencilla y clara, como ha de hablarse cuando de tragedias se trata, porque los aspavientos de las agresiones a objetivos extraterritoriales de los congresistas norteamericanos proponen son un veneno llamado intervencionismo, del que ya México ha probado letales dosis.

Por ello ante el amago de congresistas norteamericanos, para declarar a dos carteles mexicanos como propiciadores de la epidemia de fentanilo que viven y batiendo tambores de guerra contra el gobierno de México, a la par que enarbolando un fervor de cuidado patrio, que en los hechos, díganse precisamente las calles de Filadelfia y en particular la Avenida Kensington, donde no se advierte tal fervor con trabajo directo es decir que estas realidades no confirman su dicho, aquí el caso ejemplificado https://www.youtube.com/watch? v=1FGDcC6X7_U

Es dramático observar lo que sucede hoy dentro de su fronteras, en donde a decir de las estadísticas recientes estos son los datos. “Desde 2019 a 2021 las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos aumentaron un 94 %, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Se estima que casi 200 estadounidenses fallecen cada día por consumir esta droga.” Esta cifra de hecho es desmentida cuando los datos disponibles del año 2021 señalan que fueron 104.000 los muertos por tal causa, cifra que se acerca a casi doblar los 58 159 muertos en la guerra de Viet Nam que debemos señalar duró 10 años.

Así las cosas, el tamaño de esta tragedia que no se detuvo en el 2021 sino que acumuló en 2022 otros 106 000 muertes por sobredosis, lo que da un promedio preocupante de 294 fallecidos por cada día de ese año lo que es alarmante.

Más de 106.000 personas fallecieron por sobredosis en EE.UU. en 2022 | Video | CNN en virtud que este embate de las drogas no cesa y hemos de decirlo de una vez, no cesara con declaraciones patrioteras de los senadores norteamericanos, sino con acciones concertadas buscando el antídoto real, no supuesto a esta calamidad, y ese camino pasa por…

LA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA DE FONDO

Usé el término entretelones de la tragedia, entendido en su acepción que dice: “Conjunto de hechos relacionados con un asunto que no salen a la luz publica” así el conocimiento parcial de la tragedia, no nos ayuda resolverlo este solo será resuelto si nos damos tiempo de entender lo que sucede realmente y a profundidad, y como el espacio asignado a la publicación del articulo no permite un amplio desarrollo, trazaré aqui un esbozo en algunas líneas que me permito sugerir.

1. Origen de esta tragedia. Se señala que esta basado en la prescripción excesivamente frívola de opioides para el alivio del dolor por parte de los médicos norteamericanos.

2. Muchas de las muertes son causadas por el muy potente opioide fentanilo que, como la heroína, se introduce de contrabando en los Estados Unidos.

3. El Estado ha perdido el control del manejo de los medicamentos, por la industria farmacéutica.

4. Las Farmacéuticas han creado el Narcan como antídoto que revierte las sobredosis, pero puede generar la dependencia, debe de saberse que la Naloxona cualquiera que sea su presentación puede provocar síndrome de abstinencia a opioides en pacientes que han recibido altas dosis o tienen una dependencia física a éstos.

5. La Casa Blanca, el Congreso de Estados Unidos y la DEA han de comprender que el enemigo solo esta parcialmente fuera de casa, porque el papel de esta última agencia, responsable del control de drogas, esta severamente dañado en su credibilidad por la corrupción detectada de sus mandos.

6. Es difícil al tratar un tema tan especializado no acudir para fundamentar a la opinión a la de los expertos, así que aquí transcribo lo que señalan los corresponsales de La Jornada 5 /05/23 p.3. Jim Cason y David Brooks ellos dicen lo siguiente: “Reducir la epidemia de la adicción al fentanilo en Estados Unidos a través de una estrategia enfocada en la interdicción del tráfico de drogas desde México ignora que el negocio está controlado por agrupaciones criminales estadunidenses dentro de su propio país, y la distribución se realiza por grupos criminales locales en diversas ciudades, concluyen expertos y hasta las investigaciones del gobierno federal en Washington.

La actual narrativa pública nutrida por varios medios, autoridades federales, legisladores y otros políticos es que México es casi exclusivamente culpable de las más de 70 mil muertes por sobredosis de fentanilo, pero los cárteles mexicanos son sólo una parte de un comercio ilícito de fentanilo que es controlado, en gran parte, por estadunidenses encargados de las redes de distribución en ciudades y regiones, y quienes se quedan con la gran mayoría de las ganancias.

Nadie duda que reducir la oferta de fentanilo que cruza la frontera desde México a Estados Unidos podría tener algún impacto en los severos problemas que provoca esa sustancia, pero expertos concluyen que eso no sería suficiente para enfrentar la crisis”.

“Mis investigaciones me llevan a entender que esto (del fentanilo) es aun un sistema en transición, explica Peter Reuter, profesor distinguido de la Facultad de Criminología de la Universidad de Maryland, en entrevista con La Jornada”.

LA EDUCACION ES LA TRIACA PARA EL VENENO

En mi sencilla opinión y sumado a lo que llama Reyes la Triaca es decir EL ANTIDOTO para el VENENO llamado aquí Fentanilo y adiciones diversas que se suman desde las adicciones hoy llamadas lúdicas en Estado Unidos como se da a llamar a la marihuana, hasta las impuestas por la industria farmacéutica voraz, que cautiva con una gama de opioides a las amas de casa que no pueden dormir o desean rebajar de peso a fuerza de anfetaminas o los jóvenes que padecen e ansiedad a los que a fuerza de tratarles afecciones musculares les hacen adictos a los opioides.

EDUCAR ES TRANSFORMAR

Si, no encuentro más que un camino, el de la EDUCACION revisando información observo que los padres al menos en Texas donde mueren mas de 2800 jóvenes por año, en los dos últimos por causa de adicciones 50 % de los padres dicen haber hablado con sus hijos lo que contrasta con que el 40% dicen jamás hablaron con sus hijos sobre el tema y el al 10% declaran no interesarle hacerlo. Lo anterior es preocupante.

Pero aun más preocupante, es que en una sociedad como la norteamericana que se privilegia la economía y el capital, no se valore a SUS JOVENES COMO EL MAS ELEVADO CAPITAL HUMANO, HEMOS DE SEÑALRLO AQUÍ: NO HAY VIABILIDAD PARA NINGUNA SOCIEDAD SIN SU JUVENTUD, POR ESO ES TIEMPO DE EDUCAR, SEMBREMOS. SI DESEAMOS COSECHAR.