Con política de “abrazos y no balazos” de AMLO crece en México consumo de drogas

Dw actualidad

Mientras los carteles de la droga aumentan su producción y distribución, la corrupción gubernamental en México obstaculiza la lucha contra grupos criminales, y el consumo de drogas crece, escribe Anabel Hernández.

Los costos de la política pública de abrazos y no balazos hacia el crimen organizado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comienzan a revelarse desoladores y pasan una elevada factura a la sociedad mexicana. La violencia persiste en México, las redes de corrupción gubernamental siguen protegiendo a carteles de la droga, han aumentado la producción y el tráfico de drogas, ha disminuido la erradicación de cultivos, y crece el consumo interno de drogas.

Así lo revela el Informe sobre la Estrategia Internacional Para el Control de Drogas (INCSR) del 2023, que anualmente hace el Departamento de Estado de Estados Unidos, publicado en marzo pasado.

En el reporte se asegura que el consumo de alcohol y el consumo de marihuana han disminuido ligeramente en México, mientras que la demanda y la adicción a la metanfetamina y las drogas sintéticas va en aumento. En 2016, en los centros de atención de drogas en México, el 15 por ciento de los pacientes buscaba tratamiento contra la adicción a la metanfetamina. En 2021 la cifra de personas adictas a esa sustancia se elevó al 36 por ciento, más del doble, “junto con un número creciente de muertes relacionadas con sobredosis de drogas” señala el informe.

Hasta ahora, el gobierno de AMLO ha negado que en México se produzca fentanilo, aunque sí sucede, y ha culpado al mercado de consumidores de Estados Unidos de la violencia de los carteles de la droga en México. Pero no informa sobre la situación actual del consumo en el país. El problema es que lo ha escondido bajo el tapete, pero poco a poco va emergiendo con indicios muy preocupantes.

Un colaborador de Centros de Integración Juvenil (CIJ), instancia del gobierno federal, que junto con la Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) es la responsable de la política contra el consumo de drogas en México, me había señalado desde hace meses los preocupantes indicadores en el aumento de consumo de drogas durante el sexenio, pero que la CONADIC no ha querido realizar la encuesta nacional de adicciones, que debe realizarse cada cuatro años, manteniendo así oculta la dimensión del problema.

Ahora, los datos proporcionados por el informante son corroborados por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.

A inicios de abril se llevó a cabo una reunión de la CONADIC, con representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA), el gobierno de Estados Unidos, y el organismo de cooperación en materia de política de drogas de la Unión Europea para América Latina y el Caribe.

“Desgraciadamente México no ha hecho nada en materia de política contra las drogas desde hace muchos años, y de ahí la relación bilateral tan complicada que estamos teniendo con Estados Unidos”, señaló la fuente de información del CIJ.

Y añadió que apenas será en 2023 cuando se haga el diseño de la encuesta nacional de adicciones en papel, y los resultados se tendrían hasta fines de 2024 pasando las elecciones presidenciales. “Es decir, en el sexenio no se articuló nada, no hay ningún documento que informe sobre la situación de adicciones, y los de Estados Unidos están desesperados por saber si hay o no hay consumo de fentanilo en México…”.

En el artículo anterior, “Florece reino de Los Chapitos en el gobierno de AMLO” señalé que en el expediente criminal abierto contra “los Chapitos”, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, se afirma que el Departamento de Justicia ha logrado saber que, en la Ciudad de México, “Los Chapitos” tienen un punto de distribución de fentanilo para proveer a narcomenudistas que operan en lo que es una de las ciudades más pobladas del mundo. Y en un artículo publicado en agosto de 2021 señalé que funcionarios de áreas de inteligencia del gobierno de Estados Unidos me revelaron puntos de producción de fentanilo para consumo local en Sonora, Sinaloa, Querétaro, Puebla, Morelos, Nuevo León, Baja California Sur y Chihuahua.

Si el aumento de consumo de droga en México se combina con el consumo de fentanilo, eso podría ser una terrible herencia que deje el mandato de López Obrador, de serias consecuencias sociales y salud pública.

Ovidio Guzmán, uno de los “Chapitos”, hijo del capo narcotraficante el “Chapo”.

Corrupción de gobierno de México favorece a los carteles de la droga

En el INCSR se señala que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a reducir el crimen y la violencia a través de programas sociales, para atender las causas que él considera como el origen de la criminalidad; que pasó a la Guardia Nacional bajo el control del Ejército -y que ha aumentado el presupuesto para el área de Justicia y seguridad nacional-, pero principalmente para financiar bases y estaciones de la Guardia Nacional que construye la Secretaría de la Defensa Nacional.

Sin embargo, todo eso no ha frenado la violencia de los carteles de la droga, la producción y el tráfico de drogas, ni la impunidad. “Se estima que el 93 por ciento de los delitos no se denuncian ni se investigan”, se afirma.

Se explica que, en contraparte, hay una “falta de financiación de instituciones del sector de la seguridad y la Justicia a nivel federal y subnacional” lo cual “sigue siendo motivo de preocupación”.

“El presidente López Obrador ha tomado medidas legislativas y políticas para combatir la corrupción, enfermedad endémica de México. Sin embargo, la corrupción continúa obstaculizando los esfuerzos de control de drogas en México”, afirma el Departamento de Estado.

Aumenta producción de droga y disminuye destrucción de plantíos

Según el INCSR, a pesar de que, en el papel, en México hay un fuerte sistema legal y regulatorio para el control de estupefacientes y existe cooperación bajo el acuerdo bilateral “Entendimiento Bicentenario”, firmado por ambos países en 2021, en los hechos eso no tiene efecto.

“El volumen de drogas peligrosas que ingresan a los Estados Unidos desde México, y el crimen violento en México, alimentado por organizaciones criminales transnacionales, siguen alarmantes e inaceptablemente altos”.

“México es la fuente de la gran mayoría de la metanfetamina, la heroína y el fentanilo ilícito incautado en los Estados Unidos y un punto de tránsito clave para la cocaína de América del Sur”. Se asegura que las autoridades de Estados Unidos aumentaron el número de incautaciones de fentanilo en un 29 por ciento en 2021.

“El Departamento de La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional incautó más de 6667 kilos de fentanilo en el año fiscal 2022, un aumento del 31 por ciento con respecto al año anterior. En ese período, aproximadamente el 96 por ciento de todo el fentanilo incautado por se originó en México…”.

De acuerdo a los especialistas en la materia, en el mundo sólo se decomisa entre un 25 o 20 por ciento de las drogas que se trafican.

La periodista mexicana Anabel Hernández.

“Las organizaciones criminales mexicanas tienen una presencia global significativa y en expansión, no sólo en el hemisferio occidental, sino también en Europa, África y Asia. En 2022, Estados Unidos identificó a México como la única fuente importante de fentanilo y análogos de fentanilo ilícitos, afectando significativamente a los Estados Unidos”.

En contraste el Departamento de Estado, recrimina una resistencia por parte del gobierno de AMLO para establecer una cooperación más estrecha, y le preocupan las cifras en el combate a la producción y tráfico de droga del gobierno de México.

Por un lado, se afirma en el informe que el cultivo de amapola con la que se produce la heroína aumento en México en 2021 en un 23 por ciento, el “potencial puro de la producción de heroína aumentó un 22 por ciento, de 59 toneladas en 2020 a 72 toneladas en 2021”. El decomiso de marihuana disminuyó en un 17 por ciento en el mismo período, y el de metanfetamina disminuyó un 30,2 por ciento.

Y, por otra parte, citan que, según el informe anual de gobierno de AMLO de 2022, en el primer semestre México se adjudica un aumento del 38,3 por ciento en decomisos de cocaína, en comparación al mismo período en 2021, en el cual decomisó un 49 por ciento más de goma de opio y un 6,6 por ciento más de heroína.

Perros de Estados Unidos ayudaron en decomiso de fentanilo en México

Y aunque en el informe se admite que en México el gobierno aumentó significativamente las incautaciones de fentanilo en 2022, se señala que esto se logró en buena parte por los perros entrenados donados por el gobierno de Estados Unidos.

Se incautaron 1.732 kilos de esa sustancia en los primeros nueve meses de 2022, lo cual significó un 33,6 por ciento más que en el mismo período del año anterior. Pero, según el informe, los caninos donados “condujeron a la incautación de 77.662 pastillas de fentanilo (un aumento del 521 por ciento, en comparación con los primeros nueve meses de 2021), y de 121,3 kg de polvo de fentanilo (un aumento del 470 por ciento)”.

Crecen casos de sobredosis en México

El consumo de drogas ilegales en México ha crecido constantemente desde 2002, señala el informe, “en gran parte impulsado por la popularidad en el consumo de drogas entre adolescentes de 12 a 17 años”. Hacen referencia a una encuesta a usuarios de una red gubernamental de centros tratamiento de drogas centro s-aunque no indican cuál-, y observaron un aumento en las adicciones a la metanfetamina de más del cien por ciento entre 2021 y 202. “Sin embargo, se desconoce el alcance del problema, ya que México no realiza regularmente una encuesta nacional sobre consumo de sustancias” se indica.

Al respecto, el funcionario del CIJ me aseguró que existen elementos que indican una situación alarmante en el aumento de adicciones en México. “El fentanilo lo están usando para cortar otras sustancias, la zona de la frontera norte es un caos en materia de sobredosis; la naloxona la imparte la Cruz Roja al por mayor, mientras que ni las instancias de gobierno federal ni las estatales tienen siquiera pruebas rápidas de detección de sustancias”, lo cual pone en mayor riesgo a los que presentan cuadros de sobredosis.

El medicamento naloxona se utiliza únicamente en sobredosis de opiáceos, como el fentanilo. Desde 2021, en este espacio alerté sobre el hecho de que fuentes de inteligencia del gobierno de Estados Unidos me habían informado del creciente consumo de fentanilo en México y de la crisis sanitaria que viene.

AMLO es negacionista sobre el aumento de adicciones en México y la corresponsabilidad de su política pública. Como parte de sus constantes acciones de desinformación, se ha enfocado a señalar las adicciones en Estados Unidos: “No fortalecen valores morales, culturales y espirituales; tampoco limitan el consumo de drogas, por el contrario, lo fomentan hasta en el deporte. Es penoso y decadente.”, dijo en abril en su cuenta oficial de Twitter, como respuesta a la guerra declarada por ese país contra el fentanilo, “Los Chapitos” y quienes los protejan.

Comentarios