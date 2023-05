Casas, contratos y aportaciones: las polémicas de los familiares de AMLO

“Desde el principio, desde que tomé posesión en la Cámara, hablé de mis familiares; solo me hacía cargo de Jesús Ernesto, y eso porque es menor de edad, pero del resto no. Que cada quien se haga cargo de sus asuntos y asuma sus responsabilidades. Nosotros no vamos a fallar en nada”, dijo el 12 de julio de 2021.

¿Pero en que han sido involucrados los familiares del presidente?

De recibir dinero, de habitar en casas de contratistas, de favorecerse con contratos y de beneficiar a empresas de amigos, han sido acusados los familiares del presidente.

Andy y sus amigos

Amigos del hijo del presidente se beneficiaron por más de 100 millones de pesos al obtener contratos con la Comisión Nacional del Agua y con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de acuerdo con una investigación de Latinus.

El medio digital reveló que una red de empresas donde son socios y directivos los amigos de Andrés López Beltrán ha obtenido contratos del gobierno federal.

Este jueves, el presidente se pronunció al respecto y negó que su hijo se haya beneficiado de esos contratos.

“Deben de existir, pero mis hijos no tienen nada que ver, mis hijos no son corruptos”, dijo en su mañanera.

José Ramón y la casa gris

El hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo rodeado de la polémica luego de que se revelara que habitó en una casa de Huston, Texas, propiedad de un alto directivo de una empresa contratista de Pemex.

El presidente defendió a su primogénito: “Ahora que salió lo de mi hijo José Ramón, no hay pruebas de nada, absolutamente, mis hijos no tienen participación en el gobierno”.

Ese capítulo de su gobierno desató una de las crisis de comunicación más duraderas de su administración.

“Que le toquen a sus cuatro hijos, eso es lo único que realmente le puede doler”, explicó en una entrevista a Expansión Política, Rodolfo Moncada, director de Comunicación e Imagen en DC Estrategia.

Esta semana, Mexicanos Contra la Corrupción reveló que el hijo del presidente habitó otra casa, propiedad de Guillermina Aurea Álvarez Cadena, asistente de Carmen Lira Saade, directora de La Jornada.

Al respecto, el presidente acusó de “acoso” debido a que reporteros acudieron al inmueble a ver a su hijo y reveló que les pidió a sus seres queridos “aguantar” y no “caer en provocaciones”.