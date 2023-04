Visitará Destilichadero nueve colonias del 2 al 5 de mayo

El Gobierno Municipal de Chihuahua encabezado por Marco Bonilla, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa a la ciudadanía el calendario del programa Destilichadero que se realizará del 2 al 5 de mayo, en nueve colonias de Chihuahua Capital.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Aunado a ello, personal de la dependencia realiza recorridos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos deshechos al pie de banqueta.

El programa es gratuito, por lo cual, si alguno de los empleados solicita remuneración por la recolección, pueden reportarlo al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

A continuación, se muestra el calendario de colonias que visitará el programa:

Martes 2 de mayo

Colonia: Ladrilleras (Cerro Coronel)

cuadrante: C. Cuarta – Ramón Núñez – Ladrilleros – Ladrillo – Lateral Pacheco

Contenedor: C. Barro y C. Lucha y Progreso

Miércoles 3 de mayo

Colonias: Santa Rita, Herradura PDU y Rubio

Cuadrante: Díaz Ordáz – 1° de Mayo – Ernesto Talavera – Ignacio Allende

Contenedor: Morelos Vieja y Segunda Morelos

Jueves 4 de mayo

Colonias: Francisco Villa, Oasis Revolución y 2 de Junio

Cuadrante: De Aceros – Heróico Colegio Militar – 21 de Mayo / Soldadores – Insurgentes

Contenedor: Tipógrafos y Topógrafos (Comedor Comunitario)

Viernes 5 de mayo

Colonias: Jardines Universidad I y II

Cuadrante: Nueva Frontera – Loma de San Diego – Bahía de San Quintín

Contenedor: Jardín de las Rosas y Av. Nuevo Milenio

