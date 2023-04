Urge conocer la verdad entre SEGALMEX y empresas fantasmas: Congreso

El Congreso del Estado exigió este día al Titular del Poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, así como a la Fiscalía General de la República para que, se informe a esta Soberanía, qué situación guardan las investigaciones referentes a los contratos de compra de azúcar entre SEGALMEX y presuntas empresas fantasmas, así como el que se agilicen las investigaciones y se castigue a los responsables de estos hechos.

Lo anterior luego de la aprobación de la proposición presentada por el diputado Saúl Mireles Corral, quien comentó que durante los primeros dos años de operación, SEGALMEX entrego casi $800 millones de pesos en adjudicaciones directas, a una red de empresas presuntamente fantasmas, las investigaciones que se conocen hasta el momento, revelan que uno de los socios de estas empresas participa en varias empresas factureras, las cuales se encuentran plenamente identificadas por el Servicio de Administración Tributaria como simuladoras de operaciones.

Estos y otros malos manejos, dijo, fueron posibles mediante la utilización del concepto llamado “recepción Jurídica” la cual es una figura que no es común dentro de la administración pública, y que consiste en que las compras que realizaba SEGALMEX se pagaban a los proveedores la totalidad de los contratos, pero las empresas conservaban los productos hasta que el organismo se los solicitara, esta práctica tuvo como consecuencia que los proveedores nunca terminaran de entregar la totalidad de los productos que se les habían comprado, esto a pesar de que contractualmente se había pactado el pago en parcialidades contra las entregas que se realizaran.

Ahora bien, la Auditoría Superior de la Federación, en febrero del presente año encontró irregularidades por más de $885 millones de pesos en SEGALMEX, sin embargó esta no es la primera vez que se identifican este tipo de irregularidades, debido a que, a la fecha, estos desfalcos alcanzan ya cifras superiores a los $15 mil millones de pesos, y que conforme sigan adelante las investigaciones podría alcanzar números escandalosos de corrupción.

Cabe mencionar que las observaciones respecto a los miles de millones de pesos que se tienen detectados por parte de la Auditoria Superior de la Federación, hasta el momento no han podido ser subsanadas por el organismo señalado, y si bien es cierto ya se comenzaron algunas indagatorias y se han logrado algunas detenciones, como siempre, estas no tienen la contundencia que un desfalco de esta naturaleza y magnitud exige.

Finalmente, el diputado Saúl Mireles, comentó que es indispensable que se termine con la infame e impune corrupción con la que se está operando dentro de este organismo, cuya función es primordial para nuestro país.

