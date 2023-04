AMLO y la 4T contra INE, Inai y el sistema anticorrupción

Expansión Política

Lidia Arista

En los 52 meses de la actual administración, algunos organismos han desaparecido, otros han sido modificados y a algunos más se les perfila para desaparecer.

Antes de que termine el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la autodesignada “cuarta transformación” está arreciendo sus ataques contra los órganos autónomos. De las palabras pasaron a los hechos y mediante iniciativas de reforma el propio presidente y legisladores de Morena han buscado modificar o eliminar organismos poco cómodos y muy criticados por el presidente de la República.

Desde el Senado de la República surgió la última propuesta contra un órgano autónomo. El presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta Mier, presentó una iniciativa de reforma legal para desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales (Inai), para transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública.

Si bien es una propuesta del legislador de Morena, ese fue un planteamiento del propio presidente de la República.

“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción. Porque ahora no pueden sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto. Entonces, ojalá y se tome una decisión”, dijo el pasado 18 de abril en su conferencia matutina.

Para Fernando Nieto, profesor de administración pública de El Colegio de México, el Inai genera resistencia en el gobierno de López Obrador por su función de garantizar transparencia.

“Al presidente no le gusta que existan este tipo de contrapesos técnicos. Él tiene ciertas resistencias en particular con el de transparencia y del INAI… si vemos los indicadores de, por ejemplo, recursos o de solicitudes han aumentado, lo cual indica que muy probablemente está siendo más difícil acceder información o que la información que se está dando no necesariamente es de la calidad que se esperaría”, explica.

La iniciativa del presidente del Senado argumenta que el INAI y la ASF comparten funciones.

“Comparten objetivos y actividades y que, al tener puntos en común, se hace notar la posibilidad de que el Inai sea absorbido por la SFP, con el fin de tener un solo ente responsable de la transparencia de la información pública, así como la protección de datos de las personas”, dice el proyecto.

“Son funciones distintas. El Inai se genera a partir de las necesidades del ejercicio de la libertad de expresión la cual incluye tres libertades: la libertad de acceso a la información, la libertad de procesarla y la libertad de difundirla. Entonces uno no se podía hacer de información si no tendría la primer libertad que es la del acceso a la información que es la que el Inai garantiza”, explica Gustavo López Montiel, profesor de Ciencia Política en la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México.

¿Contra qué otros autónomos se ha lanzado la 4T? El presidente López Obrador rechaza a los órganos autónomos; sostiene que duplican funciones de la administración pública y son costosos; “no sirven para nada”, ha acusado que defienden intereses de grupos y hasta de robar. En sus 52 meses de gobierno él ha criticado al Instituto Nacional Electoral, al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y protección de Datos Personales, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, al Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, entre otros. En su conferencia matutina, incluso exhibió el sueldo que perciben quienes laboran en esos órganos. El 25 de julio de 2022, el presidente pidió al procurador del consumidor Ricardo Sheffield mostrar sueldos de algunos funcionarios que ganan más que él, varios de ellos de órganos autónomos como el presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez, con un salario de 286,500 pesos, el entonces presidente del INE, Lorenzo Córdova, con 240,500 pesos. Las críticas hacia los autónomos no ha sido exclusiva del presidente. Esta semana el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández también se lanzó contra ellos, en particular contra el Inai. “Yo sostengo que el Inai es un instituto inoperante, y basta con revisar la currícula de los comisionados, porque ha servido como botín político, se han dedicado ahí, como en otros institutos, a repartirse por cuotas los partidos políticos, los nombramientos de los órganos aparentemente autónomos y que eso no ayuda ni a la transparencia ni a la consolidación de un régimen democrático en el país”, dijo el pasado martes. En sus redes sociales, el secretario también calificó como “un lastre burocrático al Inai”. El INAI es un lastre burocrático que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, es un gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación. — Adán Augusto López H (@adan_augusto) April 18, 2023

Golpes traducidos en modificaciones y desapariciones Las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador no se han quedado solo en palabras. En su gobierno ya han desaparecido algunas instituciones, a otras más se les ha intentado modificar. Entre las instituciones que desaparecieron en este gobierno están el Instituto Nacional Para la Evaluación de la Educación, el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), Consejo de Promoción Turística de México, Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol). A través del llamado “Plan B” electoral, el gobierno buscó modificar al INE, instituto en el que el presidente de la República ha revelado que no confía. En algún momento incluso propuso su desaparición y que sus funciones las absorbiera el Poder Judicial. A otras se les busca absorber o eliminar. Hace unos días, el presidente López Obrador envió una iniciativa relacionada con 18 instancias. “Se propone la fusión, integración o extinción de 18 órganos desconcentrados, organismos descentralizados, fideicomisos o unidades administrativas y la transferencia de sus funciones hacia secretarías de Estado”, dice la propuesta. Algunos de los organismos que serían absorbidos son la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Mientras que se propone la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

