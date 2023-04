26 abril 2023

Al aprobarse la incorporación al régimen del dominio público del terreno en Mápula el gobierno municipal inicia con el proceso de reubicación del Relleno Sanitario que dará solución a la exigencia social y de salud pública y se cumple con el compromiso hecho por el alcalde Marco Bonilla con la ciudadanía, informó el Regidor presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos Félix Martínez Adriano.

La reubicación del relleno sanitario es una exigencia social que no podía esperar más, debido a que la ciudad de Chihuahua crece rápidamente y la mancha urbana alcanzó la proximidad con el basurero municipal por lo que esta administración ha priorizado la atención a esta problemática que afecta a los habitantes de la capital.

Después de diversos estudios técnicos, geológicos, hidrológicos y topográficos, realizados por un equipo multidisciplinario nuestra ciudad cuenta con un predio que cumple con todos los requerimientos y disposiciones estipuladas en el Plan de Desarrollo Urbano y con los permisos del gobierno federal a través de la SEMARNAT lo que permitirá comenzar con este proyecto que va a mejorar la vida de miles de ciudadanas y ciudadanos.

Hablar de reubicar el relleno sanitario es hablar de modernización y de cambio, de apostar por nuevas formas de disposición de basura que sean sustentables para lograr un medio ambiente más sano que se traduce en una mejor calidad de vida para la ciudadanía en general, ya que esta obra no solo beneficiará a quienes viven en las zonas aledañas al actual relleno sanitario, sino a toda la ciudad e incluso a nuestros municipios vecinos de Aldama y Aquiles Serdán, expresó el Regidor en posicionamiento presentado ante el H. Ayuntamiento..

Esta es la solución a un problema latente que afectaba a miles de familias, las cuales muy pronto no tendrán que soportar la contaminación y olores fétidos que son factores de riesgo que genera el actual relleno sanitario.

Es por ello que, felicito al alcalde, Marco Bonilla, por su visión y sobre todo por el compromiso que tiene para con las y los chihuahuenses de brindarles los servicios públicos que se merecen y realizar obras a la altura de las necesidades que tenemos, esta fue una promesa de campaña que se hará realidad.

Estas obras son dignas de un gobierno humanista, preocupado porque la ciudadanía viva en un entorno cada vez mejor, felicidades alcalde, no cabe duda que Chihuahua es la capital de trabajo y resultados, concluyó.

