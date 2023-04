Promueven a elementos de Seguridad Municipal

Como parte de la estrategia para contar con una policía mejor capacitada, fueron promovidos 63 elementos de la Secretaria de Seguridad Pública Municipal y este día recibieron su Constancia de Grado en una ceremonia especial en el auditorio de la Academia Municipal de Policía.

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, agradeció a los elementos por su interés en buscar una promoción y capacitarse para desempeñar el importante trabajo que realizan diariamente en beneficio de la ciudad.

“No es fácil ser policía y menos en una ciudad tan compleja como la nuestra, lo he dicho porque estoy convencido de que corren riesgos que otros no corremos y hacen sacrificios que otros no hacemos, es una carrera compleja, difícil, por eso es importante agradecer a nombre de la ciudad el esfuerzo de aquellos que lo hacen bien, quienes lo hacen para servir y proteger a la comunidad, porque los agradecidos debemos ser nosotros”, expresó el edil.

El secretario de Seguridad Pública Municipal, Cesar Omar Muñoz Morales, destacó que fueron cerca de 500 participantes y de ellos se logró la promoción de 63 elementos, en un proceso que no fue sencillo, ya que los elementos tienen que pasar por varias pruebas y adiestramientos.

Dio a conocer que de los 63 elementos, 40 plazas corresponden a Policía Tercero, 16 a Policía Segundo, seis a Policía Primero y una a Sub Oficial, policías elementos que recientemente recibieron un reconocimiento por su desempeño.

“Hace 15 días nos visitaron del Secretariado del Ejecutivo Federal a revisarnos y visitaron la Academia de Policía, hay diferentes clases de academias en todo el país, nosotros teníamos clase C y ahora somos unas clase A, eso significa que podremos dar servicio de Academia a todo el estado y al interior del país; el Secretariado nos dará un reconocimiento para que podamos dar este servicio de preparación de policías a toda la República y esto es gracias a la Administración Municipal”, mencionó Muñoz Morales.

El comandante Ricardo Alejandro Ochoa González, agradeció a nombre de sus compañeros la oportunidad de obtener esta promoción que además los incentiva a seguir desempeñando su labor de la mejor manera posible.

“Cada minuto de ausencia con nuestras familias ha sido compensado por nuestra institución, por ello este momento reviste un significado muy especial en nuestras vidas como policías, ya que a través de estos procesos de promoción se reconocen nuestras destrezas, aptitudes, capacidades, años de servicio y nuestro valor como servidores públicos, pero sobre todo porque se está gestando un cambio fundamental en la construcción de una policía con mayor capacidad de respuesta, que entiende las necesidades de la gente y que está preparada”, indicó.

