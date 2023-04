Este fin de semana habrá Sinfonías Comunitarias

El próximo viernes 28 de abril a las 5:00 de la tarde, se llevará a cabo el programa Sinfonías Comunitarias del Instituto para la Cultura del Municipio de Juárez (IPACULT), un evento que tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, dio a conocer el director de la dependencia, Miguel Ángel Mendoza Rangel.

Indicó que la dirección donde será el espectáculo es en la calle Juan Mata número 743 de la colonia Bella Vista, un concierto duración de una hora que se ofrece al público de forma gratuita.

La Banda Sinfónica Francisco I. Madero, acompañada del coro infantil Voces de la Ciudad, será quien engalane la tarde de música orquestal en la que presentarán piezas y canciones como “Medley boleros”, “American Patrol”, “Smooth”, “In the hall of the y mountain king”, entre otras, dijo el funcionario.

Destacó que el IPACULT tiene como propósito acercar la música de orquesta a los fronterizos de todas las edades, ya que es un tema relevante en cuestión cultural y artística. Además de ser un semillero de futuros músicos profesionales.

Este programa itinerante del IPACULT se realiza con el apoyo de los familiares de cada uno de los artistas, pues sin la valiosa cooperación y el compromiso con sus hijos, no fuera posible tan loable labor, dijo Mendoza Rangel.

Señaló que el Gobierno Municipal, a través del IPACULT, presenta esta serie de conciertos a lo largo del año, en donde se ofrece sano esparcimiento para la convivencia familiar, y a su vez, una plataforma para quienes deseen integrarse al mundo musical.

