Felicitan a educadoras de la Estancia Infantil Municipal

Chihuahua, Chih.- Este 21 de abril y con motivo del Día de la Educadora, el Jardín de Niños y Estancia Infantil Municipal felicitó a las educadoras por su día y reconoció su trabajo, el cual es parte de la formación inicial de cerca de 70 niños que acuden diariamente a clases.

“Queremos felicitarlas por su noble labor que hacen día con día, por darle un granito de arena a cada uno de los infantes inscritos en nuestra institución, por siempre dar lo mejor y también queremos felicitar a las auxiliares de las educadoras que se encuentran ayudando y dirigiendo a los infantes en cada uno de los retos que se enfrentan en las aulas”, expresó Yossi Yazmín Narváez González, directora de la institución.

Agregó que en la estancia trabajan con siete maestras titulares a cargo de cada uno de los grados, Jovita Aguilar, Denisse Robles, Nidya Hernández, Linel Lavín, Lucy Barrón y Norma Estrada, además de 12 auxiliares más.

“Para mi, ser educadora es una responsabilidad muy grande, porque estamos en la etapa más importante de los niños, en lo personal es una gratificación enorme porque puedo hacer lo que me gusta y siento que es algo no cotidiano, siempre estamos en novedad aprendiendo, no nomas estamos enseñando, aprendemos todos los días de los niños”, explicó la maestra Jovita Aguilar quien desde hace 22 años ejerce como educadora.

Dijo que para ella el desarrollar esta profesión, le ha proporcionado grandes satisfacciones, ya que es una etapa muy sensible y de gran aprendizaje para los niños.

Comentarios