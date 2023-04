Se sigue trabajando coordinados con Estado y Federación

Chihuahua, Chih.- El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reiteró que seguirá trabajando de manera coordinada con los distintos órdenes de Gobierno y con las autoridades norteamericanas para atender la situación migratoria en la ciudad.

En rueda de prensa, el alcalde dijo que mantendrá una comunicación permanente con el Estado y Federación, a fin de dar respuesta a las demandas que se generen en este tema.

“Nosotros como Gobierno Municipal estaremos comunicados y coordinados con los otros órdenes de Gobierno. Es importante que nos concentremos en el trabajo, tenemos una realidad con la migración. Es mi compromiso trabajar unidos y así lo vamos a hacer”, expresó.

También señaló que es importante una campaña de difusión eficiente con los migrantes, con el propósito de informarles y explicarles porqué es necesario que permanezcan en los albergues, donde pueden vivir con mayor protección que en otros espacios, pues el Kiki Romero cuenta con una ocupación del 30 por ciento.

“Vamos a seguir terqueando en ese asunto porque tenemos albergues vacíos o semivacíos y hay posibilidad de que con el finiquito del Título 42 tengamos más migrantes aquí”, refirió.

Así mismo, el alcalde mencionó que no se puede poner el cumplimiento de la ley y seguridad de las personas por debajo de los intereses personales, de modo que donde no haya seguridad o medidas de protección civil, las personas no pueden permanecer en esos espacios.

Además, es necesario que se realicen trabajos de manera acompañada y no de manera unilateral, es decir que las organizaciones de la sociedad civil verifiquen que se respeten los derechos humanos.

El Presidente Municipal también dijo haber tenido una buena expectativa durante la reunión de ayer con las autoridades norteamericanas, ya que al igual que él, están preocupados y trabajarán de forma coordinada con diferentes estrategias en cuestiones de migración.

Comentarios