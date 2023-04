Fox ignoró la mariguana legal en Los Pinos. Fuera, la hizo negocio con ayuda de Peña

SinEmbargo

Por Dulce Olvera

(SinEmbargo).– Una vez fuera de Los Pinos, Vicente Fox Quesada buscó un negocio en la promoción de la legalización del cultivo y uso lúdico-medicinal de la mariguana. Desde 2018, a través de la canadiense Khiron, emprendió en la industria cannábica a partir de permisos que el actual Gobierno ha puesto bajo investigación, y luego se asoció con la neolonesa Paradise.

En el Centro Fox, en su rancho en Guanajuato, cada año encabeza el evento CannaMéxico, que en octubre de 2022 celebró su cuarta edición. En esa ocasión uno de los ponentes fue Julio Sánchez y Tépoz, quien estuvo al frente de la Cofepris en los dos últimos años del Gobierno de Enrique Peña Nieto y cuando una firma ligada a Fox obtuvo autorizaciones. La última celebración de este evento contó con el patrocinio de empresas del ramo US Pharmacopeia México (relacionada con el excomisionado), G4 Live, GPlant (CBD), ICAN, entre otras.

La relación de Fox con Sánchez y Tépoz data desde antes. En la edición de mayo de 2018, el entonces Comisionado declaró que el Secretario de Salud José Narro le había pedido estar en el foro para ir aterrizando “en un reglamento” que “le sirva” a la industria, a la salud y al desarrollo de México.

Esa regulación, los lineamientos, se emitieron el 30 de octubre de 2018 sin publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y, días después, la Cofepris bajo la dirección de Sánchez y Tépoz dio “con una rapidez sorprendente” 65 autorizaciones de productos de cannabis a 11 empresas, entre ellas, una relacionada con el expresidente Vicente Fox.

Los permisos fueron otorgados entre el 21 y el 30 de noviembre de 2018, de acuerdo con la actual Comisionada Bertha Alcalde Luján; es decir, días antes de que concluyera el Gobierno de Enrique Peña Nieto, a quien el empresario guanajuatense apoyó por encima de la panista Josefina Vázquez Mota en las elecciones de 2012.

Fox lo negó en Twitter. Pero en aquel foro de CannaMéxico de 2018 lo dijo así:

“Por eso están aquí dos comisiones muy importantes y estratégicas (Cofepris y Conamer) que son en este momento los tomadores de decisiones y que son quienes están preparando esa regulación para que pueda el mercado iniciar ya”.

Entre las beneficiadas del cabildeo fue Khiron, líder en cannabis medicinal a la que Fox pertenece desde julio de 2018 y que llegó a México en 2022, pero aún no logra concretar ventas. En diciembre de 2018, ya obtenido el permiso de la autoridad sanitaria, el guanajuatense se fue de gira con altas expectativas. “Gran gira con Khiron, se vislumbran grandes proyectos e inversiones en cannabis médica para México, Colombia, Chile y Perú”, tuiteó.

DE PRESIDENTE A EMPRESARIO CANNÁBICO

Tras 70 años del PRI en el Gobierno, el abanderado por Acción Nacional Vicente Fox simbolizó la alternancia. El ranchero era conocido por haber trabajado durante 14 años para FEMSA-Coca-Cola y sumó a su gabinete a Cristóbal Jaime Jaquez, quien laboró en la refresquera, y fue director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). En 2006 al no lograr colocar como candidato a Santiago Creel pasó la estafeta a Felipe Calderón, quien declaró la guerra contra las drogas.

Fox, en cambio, tuvo una visión distinta, que no impulsó como Presidente. Creó sus fundaciones como Centro Fox, que indagó sobre los derivados de la cannabis, y comenzó a viajar por el mundo para promocionar la legalización de la mariguana como se intentaba entonces en California, Estados Unidos.

Dio el gran paso en julio de 2018, cuando ya se sabía sobre la victoria electoral de su enemigo político que amenazó con quitar las pensiones vitalicias a los expresidentes. Tuiteó en un hilo:

“¿Porqué me he sumado a Khiron y High Times? Mi activismo por la legalización de la marihuana no es reciente. Creo que la legalización es el camino para finalizar tanta violencia y muerte en nuestro país”.