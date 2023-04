Se reúne alcalde con autoridades migratorias de Estados Unidos

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, se reunió hoy con autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y de la Patrulla Fronteriza (U.S. Border Patrol), con quienes busca encontrar soluciones conjuntas para colaborar en el ordenamiento de los movimientos migratorios de la regiónEl alcalde recibió a los funcionarios del vecino país en su despacho, en la Presidencia Municipal, donde trataron distintos temas referentes a la migración y expresó su interés en que el cruce internacional sea más ágil, así como también de manera ordenada para los migrantes que intentan cruzar hacia Estados Unidos.

Hablaron de implementar métodos que permitan atender a las personas en movilidad, a fin de que puedan cruzar la frontera sin ningún riesgo al dejar de aplicarse el título 42, medida de salud pública que establece la expulsión rápida hacia México de migrantes que crucen de manera ilegal la frontera de Estados Unidos.

Las autoridades de Estados Unidos, algunas de ellas procedentes de Washington D.C., agradecieron la colaboración al Presidente Cruz Pérez Cuéllar y solicitaron continuar trabajando en el tema.

Indicaron que también tendrán una reunión con la Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, a fin de analizar los procesos de una afluencia ordenada de los migrantes que intentan cruzar.

Durante la reunión, el alcalde sugirió utilizar un método de conocimiento a través de las aplicaciones más rápidas como el teléfono celular que permita mejor información.

Las autoridades de ambas fronteras acordaron realizar mesas de trabajo binacional donde puedan coincidir todas las instancias que tienen que ver con la migración y la seguridad.

En la reunión estuvieron el representante del Gobierno Municipal en El Paso, Texas, Juan Acereto; Manuel Padilla, Comisionado Asistente Ejecutivo del CBP; José Gardea, jefe de División del U.S. Border Patrol; Daniel Sandez, asistente del U.S. Border Patrol; Julio Rodríguez, coordinador de seguridad fronteriza de CBP; Timothy Sullivan, agente de Patrulla y jefe adjunto del U.S. Border Patrol; Arturo Borrego, jefe adjunto del U.S.Border Patrol; Jorge Reynosa, comandante de vigilancia del U.S.Border Patrol y Kent May, del Consulado General de los Estados Unidos en Ciudad Juárez.

