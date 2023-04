Arranca IMPAS esterilización canina en la colonia 11 de Febrero.

-Agenda tu cita al 072 en las extensiones 2259, 2260 o 2261.

Para el alcalde Marco Bonilla, la salud, economía y el bienestar de las familias chihuahuenses es un tema prioritario, es por ello que el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), abre las puertas de la nueva unidad móvil de esterilización canina, la cual arrancará este miércoles 19 y jueves 20 de abril en la colonia 11 de Febrero.

El IMPAS, invita a las y los vecinos de la colonia 11 de Febrero, así como de zonas aledañas, a aprovechar la Jornada de Esterilización Canina, misma que se realizará en un horario de 9:30 a 13:30 horas, en la nueva unidad móvil que estará ubicada en las calles Venceremos y 29.

Para acceder al servicio de esterilización canina, las y los interesados deberán presentar a sus animales de compañía en las siguientes condiciones:

– Las mascotas no deberán comer durante 12 horas antes de su cita (en caso de los cachorros, no deberán comer 8 horas antes de su cita).

– Las mascotas no deberán tomar líquidos 3 horas antes de su cita.

– Lleva a tu mascota limpia y seca.

– En caso de contar con ello, la mascota debe ir con collar y correa.

– Las perras que acudan, no deberán estar lactando ni estar en celo.

– Máximo dos mascotas por familia.

Asimismo, como requisito para acceder a este servicio deberá presentarse un comprobante de domicilio de esta colonia y haber agendado previamente su cita al 072 en las extensiones 2259, 2260 o 2261, en un horario de 08:00 a 20:00 horas de lunes a viernes.

Cabe mencionar que, esta intervención, que se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado a través de la campaña “Chihuahua Amigo de Tus Mascotas”, se busca fomentar en las y los chihuahuenses una tenencia responsable de mascotas, al igual que incidir en la reducción de enfermedades transmitidas por vectores y la propagación de la garrapata.

A través de esta acción, el Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su interés por facilitar el acceso a servicios de salud que, desde un enfoque sistémico, fortalezcan el bienestar y la integridad de las familias chihuahuenses.

