Emprende Municipio acciones para preservar la salud de las mujeres

Para atender el compromiso del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, de dar seguridad y bienestar a las mujeres de Chihuahua Capital, el Gobierno Municipal invita a hacer uso de los servicios de salud que ofrece a las mujeres de la Capital.

Por lo cual, este próximo viernes 21 de abril se realizarán pruebas gratuitas para la detección oportuna de cáncer de mama, papanicolaou y virus del papiloma humano (VPH), en conjunto con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, en las instalaciones del Instituto Municipal de las Mujeres, ubicado en la Quinta Touché, en avenida Independencia y Paseo Bolivar, colonia Centro.

Los requisitos son:

•Papanicolaou:

-Mujer de 25 años a 34 años

-No estar menstruando

-No infecciones vaginales o de transmisión sexual

•VPH:

-Mujer de 35 a 64 años

-No estar menstruando

-No estar embarazada

-No estar usando óvulos o cremas vaginales

-No histerectomia

-No infecciones vaginales o de transmisión sexual

•Detección oportuna del Cáncer de Mama:

-Mujer de 25 a 39 años

Los lugares son limitados, por lo cual se invita a apartar su lugar o solicitar más información al 614-200-48-00, en la extensión 2606, en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:30 pm.

