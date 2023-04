AMLO critica a la DEA por infiltrarse con Los Chapitos

Tras la presentación de cargos contra 28 miembros del cártel de Sinaloa, tres de ellos hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y luego de que la DEA revelara que se infiltró en la red de Los Chapitos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que autoridades de Estados Unidos no le informaron de dicho operativo, por lo que calificó la intromisión como “abusiva y prepotente” y la cual no puede aceptarse.

“¿Cómo van a estar espiando? ¿Qué no hasta bajaron un globo de China allá en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje”, dijo en su mañanera del 17 de abril.

López Obrador además llamó a Estados Unidos a no centrarse en Sinaloa o en México, ya que en su territorio también existen cárteles y son los que trafican el fentanilo, droga que, reiteró, no se fabrica en México y cuyos precursores llegan procedentes de Asia.

“No hay nada más que estar viendo lo que sucede en Sinaloa o en México, sino también lo que pasa allá, cómo es que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos, que están haciendo para enfrentar el tráfico de drogas”, dijo López Obrador luego de que autoridades de ese país aseguraran que el cártel de Sinaloa “inundó” territorio estadunidense de dicha droga, con lo que ha provocado cientos de miles de muertes.

De acuerdo con la DEA, Los Chapitos fueron “pioneros” en la fabricación y el tráfico de fentanilo y durante los últimos ocho años “lo inundaron” en Estados Unidos, con lo que se ha desatado una crisis de consumo y de miles de muertes por dicha droga, la cual es altamente adictiva.

