La 4T declara abiertamente que no quiere al INAI funcionando.

Crónica

MARIO D. CAMARILLO

La falta de nombramiento lo tiene vegetativo; “no sirve de nada”, dice el Ejecutivo federal.

Desde Palacio Nacional quedó declarada la intención del Presidente de la República de dejar sin operación al Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), órgano autónomo al que la 4T se ha resistido para nombrar a sus dos comisionados faltantes, por lo que el mandatario desde su punto de vista y sin aportar pruebas, dice que el Instituto “no sirve para nada” y lo mejor sería que “no existiera”.

“Los nombren o no los nombren, ¿para qué sirven? No sirven para nada. Era un gobierno mantenido y bueno para nada, eso es lo que había. ¿Saben para qué sirve ese instituto o para qué servía? Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador sin aportar alguna prueba que sostenga su declaración.

Las declaraciones del mandatario sobre su insistente inoperatividad en el INAI se incrementó luego de que, en días pasados, salió a la luz un audio filtrado por el portal Latinus en el que se exhibe al Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en charla con Senadores de Morena en donde les da un mensaje del huésped de Palacio Nacional.

“Me dijo, y aquí se los comento a todos ustedes: ‘yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse’. Ahora, le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del Instituto, y bueno, la respuesta es la misma, estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia por que se nombre en estos momentos (de los comisionados)”, se escucha en el audio.

El audio que exhibe la mala intención de la 4T para frenar que se trasparente lo que hace su administración sale a la luz varios días después de que el Gobierno Federal vetara a Yadira Alarcón y a Rafael Luna como comisionados del INAI, y que según el argumento del Presidente de la República, fue porque hubo supuesto arreglo entre partidos para asegurar su designación.

A raíz de este audio, el mandatario, como es su costumbre evadió el tema y estalló con sus críticas hacia los órganos autónomos que han exhibido sus argucias para mermar la democracia en el país.

“No, no, no, yo no me meto en eso (sobre lo dicho en el audio). Yo lamento que existan esos aparatos, que los crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y lo que hacían era ocultar los actos de corrupción, pero además cuesta”, señaló.

