Alerta Policía Cibernética municipal de nuevo “fraude del soldado”

– Se hacen pasar por miembros de SEDENA o Guardia Nacional para “enganchar” a las personas en grupos de compra-venta de Facebook o Marketplace

El Gobierno Municipal a través de la Policía Cibernética alerta a los chihuahuenses sobre una nueva modalidad de engaño denominado “fraude del soldado”, el cual se presenta principalmente en grupos de compra-venta de Facebook, Marketplace y otras plataformas que se utilizan para estos fines.

Al ser la seguridad uno de los ejes principales de la presente administración, que encabeza el alcalde Marco Bonilla, y de acuerdo a información recopilada por personal especializado de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, bajo esta modalidad los delincuentes se hacen pasar por miembros del Ejército o de la Guardia Nacional, a fin de crear confianza en los vendedores y cometer los robos.

El modus operandi consiste en contactar a las personas que ofrecen productos, por medio de mensajes o llamadas, asegurando pertenecer a una de las citadas dependencias de seguridad, con el objetivo de lograr un círculo de credibilidad, incluso les envían fotografías de supuestas credenciales falsas que los acreditan como tales.

Una vez que “enganchan” a la persona, los delincuentes suelen utilizar plataformas de transporte de paquetería para recoger el artículo que se está ofertando, en el domicilio, asegurando al vendedor que ya realizó el depósito y enviando un comprobante falso y editado, o bien, un comprobante conocido como SALVO BUEN COBRO, tratándose de un cheque que no tiene fondos, pero que al ser depositado en la cuenta, se ve reflejado en el saldo de manera inmediata, pero no se puede disponer del efectivo en ese momento.

Una vez que el banco corrobora el estatus del cheque, identifica que no tiene fondos y de inmediato el saldo provisional de la cuenta desaparece, por ello la importancia de revisar en las aplicaciones bancarias que efectivamente se haya realizado la transferencia, antes de entregar el producto.

Por otra parte, el vendedor recibe fotografías del supuesto depósito, sin embargo, cuando el vendedor reclama al cliente, éste toma una actitud retadora hacia la persona y lo amenaza con hacerle daño, enviando notas de audio y videos de intimidación, ante lo cual se deberá hacer caso omiso y dar parte a la autoridad de manera inmediata.

En días pasados la Policía Municipal realizó la detención de algunas personas que operaban de esta manera en la ciudad y fueron puestos a disposición de la autoridad competente.

Sigue estas recomendaciones para prever fraudes:

– Cuando realices una venta, entrega el producto hasta que tengas el dinero en tus manos o estés seguro de que fue depositado

– Busca referencias del posible comprador

– Nunca proporciones datos personales a quien no conoces, como nombre completo, dirección, etc.

– Si acuerdas una entrega, busca de preferencia un lugar público y concurrido

– Informa a personas de tu confianza a qué lugares acudirás a vender o comprar

– Si fuiste víctima, denuncia el hecho y compártelo, para evitar que haya más afectados

– No abras enlaces sospechosos

– Dentro de lo posible, trata de concretar la venta con alguien de tu misma ciudad

– Toma nota de las placas de circulación y características del vehículo que recoge el producto

– Utiliza la línea 9-1-1 para reportar cualquier incidente o la aplicación “Marca el Cambio”

– Si recibes una fuerte cantidad por una venta, solicita al 9-1-1 el acompañamiento bancario de la Policía Municipal

